Роскошные дома на государственных землях: как чиновники захватывают территории Пущи-Водицы

С высоты комплекс Пуща-Водица больше похож на элитный коттеджный городок, однако охрана комплекса государственная. Так же как и лес, и забор, и дома за ним. Все это комплекс отдыха Пуща-Водица президентского Госуправления делами.

От центра столицы до Пущи-Водицы менее 15 километров. Территориально – это все еще Киев, но без городского шума, суеты и пробок. А бетонный забор и несколько пунктов пропуска еще и охраняют покой жителей закрытого комплекса от посторонних глаз.

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Раньше въехать сюда могли только чиновники, а с 2014 года для аренды дома уже не обязательно быть чиновником. И ключевое слово здесь аренда, то есть госдачу можно только взять в пользование. Ведь она государственная.

Однако те, кто уже вселился сюда, пытаются закрепиться навечно. Пускают корни через строительство. На территории государственных дач их арендаторы строят целые дворцы. Дом, который впервые сдается в аренду, – деревянный и скромный.



Дом, который сначала сдается в аренду в Пуще-Водице

А тот, который уже нашел своего арендатора, – многоэтажный элитный особняк, с ландшафтным дизайном двора и забором.

Дом Андрея Кравца

Например, в государственном комплексе Пуща-Водица находится имение Андрея Кравца, который является экс-руководителем Госуправления делами при Януковиче. Высокий забор, двухэтажный стильный дом из темного кирпича, ухоженная лужайка и собственный теннисный корт.



Дом Андрея Кравца в Пуще-Водице

Согласитесь, разница впечатляющая. И с каждым новым этажом он все меньше похож на арендованный. Кажется, что здесь никто съезжать не собирается.

После революции Достоинства "завхоз" Януковича на несколько месяцев исчез из Украины, однако быстро вернулся в июне 2014 года. Дом ждал его и за это время сюда никто не вселился. Потому что эта госдача, которая хоть и расположена на территории ГУД, однако с 2010 года уже является собственностью семьи Кравца.

Кравец и сейчас в списке арендаторов "Пущи-Водицы". Хотя еще девять лет назад он приватизировал лично на себя половину дома. Сделал это по-завскладовски очень тихо и незаметно для других.

Дом Рената Кузьмина

Рядом с приватизированным домом Кравца расположен еще помпезный дворец. Его сосед – другой известный чиновник времен Януковича. Он также успел не просто построиться на государственной земле, но и вывести дом в частную собственность. Этот экс-чиновник – Ренат Кузьмин.

В списках Пуща-Водицы Кузьмин также до сих пор значится, как арендатор. Хотя этот комплекс уже давно частный. Двухэтажный особняк в форме трилистника, отдельный гараж на несколько машин, беседка, домик охраны, дизайнерское оформление двора, детская площадка, стилизованная под лодку.



Дом Рената Кузьмина в Пуще-Водице

Кузьмин построил дом на месте госдачи и в 2010 году приватизировал его на земле Государственного управления делами. А в 2015-2016 годах, когда он сбежал из Украины, то дом переписали на его бывшую тещу. Только после скандала и огласки истории Генеральная прокуратура открыла уголовное производство, а на дом наложили арест.

Следствие установило, что президентское ГУД в 2006 году предоставило Кузьмину в аренду дом на территории комплекса Пуща-Водица. В 2008 году он оформил разрешение на проведение капитального ремонта и достройку, пообещав инвестировать миллион гривен. Результатом такой инвестиции стал дворец на 1068 квадратных метров. Однако уже не государственный, а частный.



Ренат Кузьмин

По версии следователей, строительству Кузьмина на территории госдач способствовали служебные лица самой Пущи-Водицы и Киевской городской государственной администрации. Прошло больше четырех лет, открыто уголовное производство, дом под арестом, подозрение выдвинуто руководителю комплекса Пуща0Водица и самому Кузьмину.

Новое строительство в Пуще-Водице

Казалось бы, история показательна и должна была бы стать примером для других жителей. Не хочешь сидеть на скамье подсудимых – не наглей. Но, оказывается, она никого не останавливает.

За забором государственной Пущи-Водицы 7 марта двое мужчин клали кирпич, рядом стоял экскаватор и даже на первый взгляд было понятно, что строят не беседку, а что-то капитальное. Журналисты вернулись через две недели, а строительство в разгаре.



Строительство в Пуще-Водице

Было видно, что строительная техника заезжает на территорию "Пущи-Водицы" к одному дому. Там для удобства в заборе сделали отдельные ворота для проезда. А чтобы строители не мешали жителям самого имения, то его отгородили. За полтора месяца наблюдения уже готовы стены, которые уже утепляют.

Официальный арендатор дома, на территории которого развернулось строительство, – Екатерина Одд. Жена брата уволенного председателя Конституционного суда Станислава Шевчука Рулава Одда.



Станислав Шевчук

Одна из наиболее вероятных причин увольнения Шевчука с должности председателя Конституционного суда – его брат. Часть судей говорили о влиянии Рулава Одда на сам КС. В частности, он приезжал к Станиславу Шевчуку на работу и влиял на кадровую политику.

А эту госдачу с мая 2014 года по декабрь 2018 года по документам снимал сам Станислав Шевчук для семьи брата. Уже в 2014 году жена брата начала выкладывать фотографии из Пуща-Водицы с подписями “Мой двор такой красивый”. И вот в 2019 году здесь полным ходом идет новое строительство.



Пост в соцсети

"Чтобы строить на земле, должен быть договор на аренду. Во-первых, ГУД не может передать землю в аренду, оно не распоряжается землями государственной собственности – это может сделать только КГГА своим распоряжением. Во-вторых, для этого участок должен быть сформирован с отдельным кадастровым номером", – пояснил эксперт по градостроительству Георгий Могильный.

Просматривая отснятое нами видео, эксперт по строительству подтверждает, что речь идет именно о новом строительстве. И на него должны быть разрешительные документы.

В любом случае – это не бассейн или не хозяйственная какая-то постройка, которую можно без разрешений строить. То есть они должны были бы получить уведомление о начале строительных работ,

– добавил Георгий Могильный.

Но документов о начале строительных работ нет. По крайней мере так говорят в Департаменте архитектурно-строительного контроля Киева.



Ответ Департамента по архитектурно-строительному контролю Киева

Итак, ни в Киевской администрации, ни в Государственной строительной инспекции не знают о стройке брата экс-председателя КС на территории госдач и не давали на нее разрешение. Похоже, что она ведется незаконно. Даже в самом комплексе Пуща-Водица нас заверили, что последние четыре года не давали согласия даже на реконструкцию.

Действия руководства Пуща-Водицы

Но самое удивительное, что в администрации Пуща-Водицы на наш запрос уверенно убеждали, что строительство любых объектов недвижимости на их территории сейчас не проводится.

Но тут мы вспомнили, что когда впервые заговорили о приватизированном дом Кузьмина, директор Пуща-Водицы тоже все отрицал, хотя и не очень убедительно. А потом директор Пущи-Водицы Евгений Егоров стал одним из подозреваемых по этому делу. Потому что он ставил подписи под документами, которые помогли Кузьмину сначала построить, а потом и приватизировать государственную собственность.

Директор Пущи-Водицы Егоров не на месте. Наверное, готовится к заседанию суда, который на следующей неделе, поэтому документы и видео показываем заместителю. Журналисты поехали вместе с заместителем директора Пущи-Водицы Геннадием Якименко к самому забору, а после возвращения оставили ему документы. Якименко выглядит более разочарованным, чем удивленным.



Геннадий Якименко

Следовательно, администрация не знает или делает вид что не знает о строительстве на территории госдач. Никаких документов или разрешений на него никто не выдавал. Однако по желанию брат экс-главы Конституционного суда может повторить финт Кузьмина, который по-тихому приватизировал государственную собственность.

Если будет построен дом, если будет физическое лицо, заказчик может зарегистрировать право собственности на этот дом,

– рассказал эксперт по градостроительству Георгий Могильный.

Мало того, что на территории государственных дач, вот так прямо под носом у администрации, можно вести строительство. Получается, при желании его можно будет легализовать и даже приватизировать.

Если он еще не использовал своих 10 соток бесплатной приватизации, то ему обязаны отдать. То есть государственное предприятие должно отказаться от пользования частью участка, а человек может приватизировать участок спокойно,

– пояснил Георгий Могильный.

Напоследок мы решили предупредить и Госуправление делами, которому подчинен комплекс "Пуща-Водица".

"Вы же понимаете, Государственное управление делами так же получает ответы, как и вы. Прислали ответ, что ничего не ведется, так что ничего не ведется. Это же письменный документ", – заявила пресс-секретарь ГУД Ярина Яковишин.



Ярина Яковишин

Представительнице ГУД журналисты также показали видео застройки. Сначала она сомневалась, но потом убедилась в правдивости указанных фактов.

Мы готовы к сотрудничеству. Мы благодарны за ту работу, что вы делаете вместо полиции и прокуратуры. Но если вы нам скинете это, будем тоже благодарны,

– сообщила пресс-секретарь ГУД Ярина Яковишин.

Получается, что такой высокий забор и несколько пунктов охраны отнюдь не защищают государственную собственность. Наоборот, просто скрывает то, что за ним происходит. И тех, кто к государственному относится, как к своей собственности.

Какое сообщение пришло журналистам через несколько часов после визита в Пущу-Водицу – смотрите в программе "Наши деньги".