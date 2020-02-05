Состав Кабмина могут изменить раньше чем через год

Замена всего состава Кабинета Министров возможна раньше чем через год. Ведь результаты работы правительства на сегодня являются неудовлетворительными.

"Президент во время вчерашнего совещания с Кабмином выслушал их отчет. Президент указал на недостатки в их работе, которые должны быть исправлены. В том числе, кадровые недостатки. В том числе, недостатки в огромных суммах компенсаций, которые до сих пор продолжают выплачиваться", – сказал председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, сообщает "РБК-Украина".

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"Если вы видели отчет правительства, то это большой документ, посвященный всем направлениям его работы и, действительно, результаты какие-то есть. Но бесспорно, на сегодня они являются неудовлетворительными", – добавил нардеп.

Гетманцев ответил на вопрос о том, можно ли через год будет ждать полной замены состава правительства: "Я думаю, что – раньше".

Заметим, что 4 февраля СМИ сообщили о том, что в Офисе Президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство. Всех потенциальных министров тщательно проверяют, в частности – и сам президент Владимир Зеленский.

Что известно об отчете Кабмина перед Зеленским

4 февраля Зеленский провел совещание с представителями Кабмина. Говорили о выполнении задач, которые 2 недели назад президент поставил перед правительством и премьером Алексеем Гончаруком. По словам Зеленского, правительство Гончарука не выполнило каждую шестую поставленную задачу. В частности, было выполнено 30 задач, частично выполнено или в процессе выполнения – 13 заданий, не выполнено – 9.

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