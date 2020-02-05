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      Состав Кабмина могут изменить раньше чем через год

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      Состав Кабмина могут изменить ранее чем через год / Пресс-служба Кабмина

      Замена всего состава Кабинета Министров возможна раньше чем через год. Ведь результаты работы правительства на сегодня являются неудовлетворительными.

      "Президент во время вчерашнего совещания с Кабмином выслушал их отчет. Президент указал на недостатки в их работе, которые должны быть исправлены. В том числе, кадровые недостатки. В том числе, недостатки в огромных суммах компенсаций, которые до сих пор продолжают выплачиваться", – сказал председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, сообщает "РБК-Украина".

      Читайте также: Отчет Гончарука Зеленскому: задачи президента правительство не выполнило

      "Если вы видели отчет правительства, то это большой документ, посвященный всем направлениям его работы и, действительно, результаты какие-то есть. Но бесспорно, на сегодня они являются неудовлетворительными", – добавил нардеп.

      Гетманцев ответил на вопрос о том, можно ли через год будет ждать полной замены состава правительства: "Я думаю, что – раньше".

      Заметим, что 4 февраля СМИ сообщили о том, что в Офисе Президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство. Всех потенциальных министров тщательно проверяют, в частности – и сам президент Владимир Зеленский.

      Что известно об отчете Кабмина перед Зеленским

      4 февраля Зеленский провел совещание с представителями Кабмина. Говорили о выполнении задач, которые 2 недели назад президент поставил перед правительством и премьером Алексеем Гончаруком. По словам Зеленского, правительство Гончарука не выполнило каждую шестую поставленную задачу. В частности, было выполнено 30 задач, частично выполнено или в процессе выполнения – 13 заданий, не выполнено – 9.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Даниил Гетманцев
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