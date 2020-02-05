Склад Кабміну можуть змінити раніше ніж за рік

Заміна повного складу Кабінету Міністрів можлива раніше ніж через рік. Адже результати роботи уряду на сьогодні є незадовільними.

"Президент під час вчорашньої наради з Кабміном вислухав їх звіт. Президент вказав на недоліки в їх роботі, які повинні бути виправлені. В тому числі, кадрові недоліки. В тому числі, недоліки щодо величезних сум компенсацій, які досі продовжують виплачуватись", – сказав голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє "РБК-Україна".

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"Якщо ви бачили звіт уряду, то це великий документ, який присвячений всім напрямкам його роботи і, дійсно, результати якісь є. Але безперечно, на сьогодні вони є незадовільними", – додав нардеп.

Гетманцев відповів на питання про те, чи можна через рік очікувати на повну заміну складу уряду: "Я думаю, що – раніше".

Зауважимо, що 4 лютого ЗМІ повідомили про те, що в Офісі Президента розпочалися співбесіди з кандидатами на посади міністрів та віцепрем’єрів, які мають увійти в уряд. Усіх потенційних міністрів ретельно перевіряють, зокрема – і сам президент Володимир Зеленський.

Що відомо про звіт Кабміну перед Зеленським

4 лютого Зеленський провів нараду з представниками Кабміну. Говорили про виконання завдань, які 2 тижні тому президент поставив перед урядом та прем'єром Олексієм Гончаруком. За словами Зеленського, уряд Гончарука не виконав кожне шосте поставлене завдання. Зокрема, було виконано 30 завдань, частково виконано чи у процесі виконання – 13 завдань, не виконано – 9.

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