В России в 44 городах прошли протесты: задержали более 2000 человек

Россияне 6 марта вышли на антивоенные митинги, они прошли в десятках городов РФ. На этих акциях уже задержано более двух тысяч человек.

Отметим, что антивоенные акции в разных городах России проходят практически каждый день с тех пор, как 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины.

Также протесты против войны проходят в странах ЕС.

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Где задержали больше всего людей

Задержание произошло в 44 городах страны. Больше всего задержанных в:

Москве – почти 500 человек;

Новосибирске – 279 человек;

Санкт-Петербурге – 267 человек;

Екатеринбурге – 206 человек.



Добавим, что в России все СМИ – подконтрольны путинскому режиму. В то же время заблокирован ряд СМИ, среди которых "Дождь", "Эхо Москвы", "Медуза", "Радио Свобода", BBC и Deutsche Welle. Также Роскомнадзор заблокировал соцсети Facebook, Instagram и Twitter.