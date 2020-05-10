В России 9 мая умер от коронавируса настоятель московского храма РПЦ
В столице России Москве умер протоиерей Владимир Бушуев. Он был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы. Причина смерти священнослужителя – осложнения, возникшие в результате заражения коронавирусом. Инцидент произошел 9 мая.
Умершему было 67 лет. Его освящение состоялось в 1980 году, а в 1986 году Бушуева возвели в сан протоиерея. Настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе Измайлово в Москве он стал в 1998 году. Об этом сообщает сайт Московской епархии РПЦ.
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По информации российских СМИ, после того, как священник заразился коронавирусом, его госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом "двустороннее воспаление легких". Врачи боролись за жизнь Бушуева, однако спасти российского попа так и не смогли.
Как пишет "Украинская правда", с начала эпидемии в России из-за коронавируса умерли несколько духовников РПЦ.
Кто в РПЦ умер от коронавируса
- Епископ Льговский и Железногорский Вениамин. В священнослужителя диагностировали двустороннюю пневмонию. Это первый случай смерти от коронавируса архиерея РПЦ.
- Основатель Введенского женского монастыря в Иванове архимандрит Амвросий (Александр Юрасов). Он попал в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.
- Настоятель Богоявленского собора Москвы (Елоховского кафедрального собора), протоиерей Александр Агейкин, ему было 48 лет. Из-за его смерти в РПЦ разразился скандал.
- Насельник российского Свято-Данилова монастыря иеродиакон Димитрий.
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К слову, недавно с подозрением на заражение коронавирусом в больницу попал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов. Он находится в тяжелом состоянии. Также COVID-19 обнаружили у протоиерея Русской православной церкви Андрея Бондаренко.
Обратите внимание! По состоянию на 10 мая, в Москве подтвердили 5 551 новый случай заражения коронавирусом. Также в столице России умерли 58 человек. Всего здесь – почти 110 тысяч инфицированных. Более 1 тысячи человек умерли. Зато 13,8 тысячам пациентов удалось выздороветь.
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