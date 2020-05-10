У Росії 9 травня помер від коронавірусу настоятель московського храму РПЦ
У столиці Росії Москві помер протоієрей Володимир Бушуєв. Він був настоятелем храму Покрови Пресвятої Богородиці. Причина смерті священнослужителя – ускладнення, що виникли внаслідок зараження коронавірусом. Інцидент трапився 9 травня.
Померлому було 67 років. Його освячення відбулося в 1980 році, а в 1986 році Бушуєва звели в сан протоієрея. Настоятелем храму Покрова Пресвятої Богородиці в районі Ізмайлово в Москві він став в 1998 році. Про це повідомляє сайт Московської єпархії РПЦ.
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За інформацією російських ЗМІ, після того, як священник заразився коронавірусом, його госпіталізували у важкому стані з діагнозом "двостороннє запалення легенів". Лікарі боролися за життя Бушуєва, проте врятувати російського попа так і не змогли.
Як пише "Українська правда", від початку епідемії в Росії внаслідок коронавірусу померло кілька духівників РПЦ.
Хто в РПЦ помер від коронавірусу
- Єпископ Льговський і Жєлєзногорський Веніамін. У священнослужителя діагностували двосторонню пневмонію. Це перший випадок смерті від коронавірусу архієрея РПЦ.
- Засновник Введенського жіночого монастиря в Іванові архімандрит Амвросій (Олександр Юрасов). Він потрапив до лікарні у важкому стані з двобічною пневмонією.
- Настоятель Богоявленського собору Москви (Єлоховського кафедрального собору) протоієрей Олександр Агейкін, йому було 48 років. Через його смерть в РПЦ вибухнув скандал.
- Насельник російського Свято-Данилова монастиря ієродиякон Димитрій.
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До слова, нещодавно з підозрою на зараження коронавірусом до лікарні потрапив голова Патріаршої комісії РПЦ у справах сім'ї протоієрей Димитрій Смирнов. Він перебуває у важкому стані. Також COVID-19 виявили у протоієрея Російської православної церкви Андрія Бондаренка.
Зверніть увагу! Станом на 10 травня, у Москві підтвердили 5 551 новий випадок зараження коронавірусом. Також у столиці Росії померли 58 осіб. Загалом тут – майже 110 тисяч інфікованих. Понад 1 тисяча осіб померли. Натомість 13,8 тисячам пацієнтів вдалося одужати.
Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 Каналу
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