Голова РПЦ заборонив служити протодиякону, який назвав померлого протоієрея тупим кар'єристом

Глава РПЦ патріарх Кирил (Гундяєв) заборонив проводити служби протодиякону Андрієві Кураєву, який назвав померлого від коронавірусу протоієрея РПЦ "тупим кар'єристом". Кураєв різко критикував позицію РПЦ щодо пандемії коронавірусу.

Кураєву заборонено проводити богослужіння у зв’язку з "публічною образою пам’яті настоятеля Богоявленського кафедрального собору міста Москви протоієрея Олександра Агейкіна", повідомляється на сайті Московської міської єпархії РПЦ. Відомо, що Агейкін помер від коронавірусу.

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Патріарх Кирил звинуватив Кураєва в "аморальному і особливо цинічному діянні".

Раніше Агейкін закликав не закривати православні храми в умовах пандемії коронавірусу, але незабаром помер від COVID-19. У день смерті Агейкіна Кураєв у своєму блозі написав, що той "залишиться, як тупий кар'єрист, який зробив кар'єру у сфері віп-сервісу".

Кураєв до цього не раз висловлювався проти політики РПЦ. На початку епідемії він виступив за закриття храмів і скасування посту для літніх людей. Він також розкритикував появу в головному храмі Міноборони Росії мозаїки із зображенням президента Володимира Путіна.



Кураєв з учасницями групи Pussy Roit / Фото uznayvse.ru

Що відомо про Андрія Кураєва? Священнослужитель, філософ, богослов і громадський діяч. Він опозиційно налаштований до багатьох ініціатив РПЦ, за що отримав негласне прізвисько "ліберала від РПЦ". Він дотримується позиції про необхідність просвітницької діяльності серед молоді, також відомий як викривач гомосексуалізму серед священників РПЦ.