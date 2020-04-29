16:29
29 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Глава РПЦ запретил служить протодиакону, который назвал умершего протоиерея тупым карьеристом

      - Читати новину українською
      Голова РПЦ Кирил заборонив служити протодиякону Кураєву, який назвав померлого протоієрея Агейкіна тупим кар'єристом
      Глава РПЦ Кирилл запретил служить протодиакону Кураеву, который назвал умершего протоиерея Агейкина тупым карьеристом / sprotyv.info

      Глава РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) запретил проводить службы протодиакону Андрею Кураеву, который назвал умершего от коронавируса протоиерея РПЦ "тупым карьеристом". Кураев резко критиковал позицию РПЦ по пандемии коронавируса.

      Кураеву запрещено проводить богослужения в связи с "публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина", сообщается на сайте Московской городской епархии РПЦ. Известно, что Агейкин скончался от коронавируса.

      Читайте также В России послушник лавры сжег себя заживо из-за коронавируса: детали

      Патриарх Кирилл обвинил Кураева в "аморальном и особенно циничном деянии".

      Ранее Агейкин призвал не закрывать православные храмы в условиях пандемии коронавируса, но вскоре умер от COVID-19. В день смерти Агейкина Кураев в своем блоге написал, что он "останется как тупой карьерист, который сделал карьеру в сфере VIP-сервиса".

      Кураев до этого не раз высказывался против политики РПЦ. В начале эпидемии он выступил за закрытие храмов и отмены поста для пожилых людей. Он также раскритиковал появление в главном храме Минобороны России мозаики с изображением президента Владимира Путина.

      Андрій Кураєв фото Pussy Riot
      Кураев с участницами группы Pussy Roit / Фото uznayvse.ru

      Что известно про Андрея Кураева? Священнослужитель, философ, богослов и общественный деятель. Он оппозиционно настроен ко многим инициативам РПЦ, за что получил негласное прозвище "либерала от РПЦ". Он придерживается позиции о необходимости просветительской деятельности среди молодежи, также известен как обличитель гомосексуализма среди священников РПЦ.

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Жертвы Коронавирус COVID-19 Религия Патриарх Кирилл РПЦ Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Дело MH-17 и Бурлака: как скандал повлияет на Путина
      сегодня , 15:54 Дело MH-17 и Бурлака: как скандал повлияет на Путина
      Інна Жолобович
      Выборы в США 2020: что известно о правилах и когда состоятся
      сегодня , 15:19 Выборы в США 2020: что известно о правилах и когда состоятся
      Емал Набі