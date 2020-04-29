Глава РПЦ запретил служить протодиакону, который назвал умершего протоиерея тупым карьеристом

Глава РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) запретил проводить службы протодиакону Андрею Кураеву, который назвал умершего от коронавируса протоиерея РПЦ "тупым карьеристом". Кураев резко критиковал позицию РПЦ по пандемии коронавируса.

Кураеву запрещено проводить богослужения в связи с "публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина", сообщается на сайте Московской городской епархии РПЦ. Известно, что Агейкин скончался от коронавируса.

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Патриарх Кирилл обвинил Кураева в "аморальном и особенно циничном деянии".

Ранее Агейкин призвал не закрывать православные храмы в условиях пандемии коронавируса, но вскоре умер от COVID-19. В день смерти Агейкина Кураев в своем блоге написал, что он "останется как тупой карьерист, который сделал карьеру в сфере VIP-сервиса".

Кураев до этого не раз высказывался против политики РПЦ. В начале эпидемии он выступил за закрытие храмов и отмены поста для пожилых людей. Он также раскритиковал появление в главном храме Минобороны России мозаики с изображением президента Владимира Путина.



Кураев с участницами группы Pussy Roit / Фото uznayvse.ru

Что известно про Андрея Кураева? Священнослужитель, философ, богослов и общественный деятель. Он оппозиционно настроен ко многим инициативам РПЦ, за что получил негласное прозвище "либерала от РПЦ". Он придерживается позиции о необходимости просветительской деятельности среди молодежи, также известен как обличитель гомосексуализма среди священников РПЦ.