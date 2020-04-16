У протоієрея РПЦ Бондаренка, який їздив з Кирилом навколо Москви, коронавірус

Коронавірус виявили у протоієрея Російської православної церкви Андрія Бондаренка. Він був один із організаторів поїздки Патріарха Кирила навколо Москви. Тоді предстоятель РПЦ з автівки читав молитви за спасіння від коронавірусу.

Про виявлення коронавірусної інфекції у протоієрея інформує телеграм-канал Baza.

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Керівник протоколу РПЦ Андрій Бондаренко хворий на коронавірус. Він, якщо можна так висловитися, один з топменеджерів РПЦ,

– йдеться у повідомленні.

Бондаренко був одним з організаторів поїздки Патріарха Кирила навколо Москви. Він настоятель храму Спаса Нерукотворного Образу.

Що відомо про поїздку Кирила навколо Москви? На початку квітня Патріарх Кирил їздив навколо Москви. Сидячи в Мерседесі, він читав молитви за порятунок Росії від епідемії коронавірусу. Це транслювали у прямому ефірі телеканалу "Спас".

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Зверніть увагу! Станом на 16 квітня у РФ офіційно зафіксували майже 28 тисяч випадків коронавірусу. Померли 232 людини, одужали – 2 тисячі 300.