Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.

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Как Россия привлекает рабочих из КНДР

Россияне активно привлекают северокорейских рабочих на строительные площадки Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. В вакансиях прямо указано, что переводчики должны помогать гражданам КНДР адаптироваться к условиям труда и быта в России.

По данным ЦПД, это происходит на фоне хронической нехватки рабочей силы в "гражданском" секторе экономики.

Полномасштабная война против Украины вызвала массовый отток рабочей силы в армию и оборонную промышленность. В строительстве кризис глубокий: российские застройщики банкротятся, проекты останавливаются, а работать некому. Теперь этот пробел пытаются заполнить ресурсами из "дружественных" тоталитарных режимов,

– говорится в публикации.

Стоит отметить, что Россия уже давно сотрудничает с Северной Кореей как с источником оружия, боеприпасов и человеческого ресурса. Массовое привлечение северокорейских рабочих – еще одно проявление этого партнерства, в котором людей рассматривают прежде всего как товар.

Показательно, что пока Россия тратит средства на организацию трудового импорта из КНДР, собственных граждан власть лишает доступа к качественному образованию, заставляя студентов идти воевать. Зато Кремль все четче демонстрирует: Россия заинтересована не в развитии людей, а в использовании их как ресурса.

К слову, недавно стало известно, что Северная Корея намерена утроить количество своих войск, воюющих на стороне России на линии фронта с Украиной. Речь идет об отправке дополнительно от 25 000 до 30 000 солдат.