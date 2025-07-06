Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.

Читайте також "Кім Чен Ин готується": є причина, чому КНДР вигідно відправляти військових до Росії

Як Росія залучає робітників з КНДР

Росіяни активно залучають північнокорейських робітників на будівельні майданчики Москви, Санкт-Петербурга та інших регіонів. У вакансіях прямо вказано, що перекладачі повинні допомагати громадянам КНДР адаптуватися до умов праці та побуту в Росії.

За даними ЦПД, це відбувається на тлі хронічної нестачі робочої сили у "цивільному" секторі економіки.

Повномасштабна війна проти України спричинила масовий відтік робочої сили до армії та оборонної промисловості. У будівництві криза найглибша: російські забудовники банкрутують, проєкти зупиняються, а працювати нікому. Тепер цю прогалину намагаються заповнити ресурсами з "дружніх" тоталітарних режимів,

– йдеться в публікації.

Варто зазначити, що Росія вже давно співпрацює з Північною Кореєю як із джерелом зброї, боєприпасів та людського ресурсу. Масове залучення північнокорейських робітників – ще один прояв цього партнерства, у якому людей розглядають передусім як товар.

Показово, що поки Росія витрачає кошти на організацію трудового імпорту з КНДР, власних громадян влада позбавляє доступу до якісної освіти, змушуючи студентів іти воювати. Натомість Кремль дедалі чіткіше демонструє: Росія зацікавлена не у розвитку людей, а у використанні їх як ресурсу.

До слова, нещодавно стало відомо, що Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військ, що воюють на боці Росії на лінії фронту з Україною. Йдеться про відправлення додатково від 25 000 до 30 000 солдатів.