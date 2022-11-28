"Выгодный обмен": российский чиновник подарил матерям погибших оккупантов полотенца и торт

Российский чиновник решил подарить "подарок" матерям погибших оккупантов. Он принес наборы полотенец, торт и открытки.

Такие "драгоценные подарки" привез глава администрации Льговского района Курской области Сергей Коростелев. Их вручали к российскому Дню матери, передает 24 канал.

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"Выгодный обмен"

Конечно, все это действо снимали на камеру. Впоследствии фотоотчет был опубликован на странице администрации района.

В сети смеются над "подарками". Заметили, что выгоден обмен для них. Кстати, полотенца и открытки высмеяли и сами россияне.

Губернатор привез матерям полотенца / Фото из российских СМИ:

Однако схожие насмешки с матерями погибших захватчиков – не новинка для российских властей. К примеру, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с матерями ликвидированных солдат издал, что их сыновья "принадлежали государству". Он оправдывался, будто эту фразу ему сказала мать одного из погибших.

Потери врага

Украинские защитники уже ликвидировали 87 900 российских оккупантов . За сутки 27 ноября на "концерт в Кобзона" ВСУ отправили еще 590 захватчиков.

Кроме того, бойцы уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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