"Выгодный обмен": российский чиновник подарил матерям погибших оккупантов полотенца и торт
Российский чиновник решил подарить "подарок" матерям погибших оккупантов. Он принес наборы полотенец, торт и открытки.
Такие "драгоценные подарки" привез глава администрации Льговского района Курской области Сергей Коростелев. Их вручали к российскому Дню матери, передает 24 канал.
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"Выгодный обмен"
Конечно, все это действо снимали на камеру. Впоследствии фотоотчет был опубликован на странице администрации района.
В сети смеются над "подарками". Заметили, что выгоден обмен для них. Кстати, полотенца и открытки высмеяли и сами россияне.
Губернатор привез матерям полотенца / Фото из российских СМИ:
Однако схожие насмешки с матерями погибших захватчиков – не новинка для российских властей. К примеру, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с матерями ликвидированных солдат издал, что их сыновья "принадлежали государству". Он оправдывался, будто эту фразу ему сказала мать одного из погибших.
Потери врага
Украинские защитники уже ликвидировали 87 900 российских оккупантов . За сутки 27 ноября на "концерт в Кобзона" ВСУ отправили еще 590 захватчиков.
Кроме того, бойцы уничтожили тысячи единиц вражеской техники.
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