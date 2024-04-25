Путин принимает такие меры, чтобы чиновники не "слили" важную информацию. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Бегство элит может привести к катастрофе

Геннадий Гудков отметил, что жесткие запреты внутри России Путину сейчас очень нужны. Ведь кремлевский диктатор очень боится, что элиты убегут за границу и передадут внутреннюю информацию.

В общем это понятная мера. Путин прекрасно понимает, что для него бегство элит может принять характер катастрофы,

– объяснил российский оппозиционер.

Что известно о запрете на выезд за границу российским чиновникам