Путін вживає таких заходів, щоб чиновники не "злили" важливу інформацію. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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Втеча еліт може призвести до катастрофи
Геннадій Гудков зазначив, що жорсткі заборони всередині Росії Путіну зараз дуже потрібні. Адже кремлівський диктатор дуже боїться, що еліти повтікають за кордон та передадуть внутрішню інформацію.
Загалом це зрозуміла міра. Путін прекрасно розуміє, що для нього втеча еліт може прийняти характер катастрофи,
– пояснив російський опозиціонер.
Що відомо про заборону на виїзд за кордон російським чиновникам
- У Росії чиновникам, депутатам та працівникам держструктур заборонили виїзд за кордон навіть до "дружніх" країн. Зокрема, Владімір Путін не дозволяє їм виїжджати навіть до Білорусі та Узбекистану. Для того, щоб перетнути кордон, потрібно отримати спецдозвіл. Але, як зазначається, ніхто з чиновників не може його отримати, навіть депутати держдуми.
- Заборону на виїзд чиновників за кордон ініціювала ФСБ. У ворожій спецслужбі вважають, що еліти мимоволі можуть розголосити державні секрети. Також розглядають сценарій, що чиновників затримають та запропонують угоду, щоб розкрити "таємниці".
- Майор ЗСУ Єгор Чечеринда вважає, що незадоволення путінським режимом поступово наростатиме навіть серед оточення кремлівського диктатора. Зрозуміло, що російські чиновники звикли відпочивати на найдорожчих курортах світу.
- Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов припустив, що прийняти таке рішення Владіміра Путіна переконали чекісти, які у всьому бачать зраду. Якщо раніше диктатор вірив більшості, яка складається з чиновників, то зараз став на бік радикальної меншості. Мабуть, тривожність Путіна зростає.