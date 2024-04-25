Путін погодився, бо має відчуття кризової ситуації. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.
Читайте також Арешт заступника Шойгу: в ISW сказали, що за цим стоїть і які будуть наслідки для Кремля
Тривожність Путіна росте
Аббас Галлямов зазначив, що влада у Росії все більше концентрується у руках чекістів. Вони схильні у всьому бачити зраду. Якщо раніше Путін вірив більшості, яка складається з чиновників, то зараз став на бік радикальної меншості.
Вони переконали Путіна у тому, що зрада ходить поруч. Тому нема чого провокувати та їхати кудись. З одного боку, вони можуть стати об’єктом вербування. З іншого боку, їх можуть викрасти, вивезти у "недружні" країни. Тому нехай вдома сидять,
– припустив опозиціонер.
Російські чиновники дуже полюбляли відпочивати на дорогих курортах за кордоном, витрачати там гроші, купувати майно. Тому вони дуже незадоволені такою забороною.
"Мабуть, у Путіна є відчуття кризової ситуації. Пів року, рік, два роки тому воно у нього було не настільки сильним. Він дозволяв їздити хоча б у "дружні" країни. Якщо є потреба ще сильніше закрутити гайки, то його ступінь тривожності зростає", – додав політтехнолог.
Що відомо про заборону на виїзд за кордон російським чиновникам
- Російським чиновникам, депутатам та працівникам держструктур Кремль заборонив виїзд за кордон навіть до "дружніх" країн, зокрема, до Білорусі. Щоб перетнути кордон між Росією та Білоруссю, потрібно отримати спецдозвіл, але його нікому з чиновників не видають, навіть депутатам держдуми.
- Ініціатором заборони на виїзд чиновників за кордон стала ФСБ. У ворожій спецслужбі вважають, що чиновники мимоволі можуть розголосити державні секрети або їх затримають та запропонують угоду, щоб розкрити "таємниці".
- Майор ЗСУ Єгор Чечеринда зауважив, що незадоволення путінським режимом поступово наростатиме навіть серед його оточення. Адже російські чиновники звикли відпочивати на Лазуровому узбережжі, в Маямі, Лос-Анджелесі і так далі.