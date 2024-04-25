Путін погодився, бо має відчуття кризової ситуації. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

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Тривожність Путіна росте

Аббас Галлямов зазначив, що влада у Росії все більше концентрується у руках чекістів. Вони схильні у всьому бачити зраду. Якщо раніше Путін вірив більшості, яка складається з чиновників, то зараз став на бік радикальної меншості.

Вони переконали Путіна у тому, що зрада ходить поруч. Тому нема чого провокувати та їхати кудись. З одного боку, вони можуть стати об’єктом вербування. З іншого боку, їх можуть викрасти, вивезти у "недружні" країни. Тому нехай вдома сидять,

– припустив опозиціонер.

Російські чиновники дуже полюбляли відпочивати на дорогих курортах за кордоном, витрачати там гроші, купувати майно. Тому вони дуже незадоволені такою забороною.

"Мабуть, у Путіна є відчуття кризової ситуації. Пів року, рік, два роки тому воно у нього було не настільки сильним. Він дозволяв їздити хоча б у "дружні" країни. Якщо є потреба ще сильніше закрутити гайки, то його ступінь тривожності зростає", – додав політтехнолог.

Що відомо про заборону на виїзд за кордон російським чиновникам