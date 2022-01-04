В России цинично посмеялись над отъездом журналиста Романа Цимбалюка

Представительница МИД России Мария Захарова цинично отреагировала на отъезд журналиста Романа Цимбалюка. Прокремлевская пропагандистка заявила, что это – якобы "синдром Бабченко – Гордона".

Захарова рассказала, что Цимбалюк якобы придумал информацию об угрозе собственной безопасности. Циничное сообщение представительница страны-агрессора опубликовала в своем телеграм-канале.

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В медицине эти симптомы описаны как "синдром Бабченка – Гордона": когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко (согласно оригинальному правописанию – 24 канал), а хочется,

– заявила Захарова.

Цимбалюк уехал из России

Украинский журналист Цимбалюк уехал из России. В стране-агрессоре его вызвали на допрос в местную прокуратуру. Впоследствии российские правоохранители заявили, что якобы отозвали вызов на допрос.

В то же время Цимбалюк убежден: его могут снова позвать.

Журналист заявил, что в России есть угроза его личной безопасности.

Цимбалюк отметил: детали пока неизвестны. В то же время журналист отметил, что не будет спешить в Россию, так как не хочет становиться заложником Кремля и ждать, пока его обменяют.

Роман Цимбалюк: главное

Роман Цимбалюк – украинский журналист, известный своими вопросами к главе Кремля Владимиру Путину. В частности, говорил о российской агрессии на Донбассе.

Цимбалюк стал последним украинским журналистом, которого аккредитовали при МИД России на постоянной основе. Он работал в Москве для информагентства УНИАН, а также сотрудничал с "1+1" и "Радио Свобода".

Кроме того, Цимбалюк ведет видеоблог "Зрады и перемоги" на 24 канале.

Видеоблог Цимбалюка "Зрады и перемоги": смотрите видео



Сообщение Захаровой:

"Я уехал из РФ, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности", – заявил украинский журналист Цимбалюк. – Не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых надо вытащить"

В медицине эти симптомы описаны как "синдром Бабченко-Гордона": когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется. Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы "чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим "на передовую" отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника. Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона.



Не знаю, на кого Рому в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти".