Захарова розповіла, що Цимбалюк начебто вигадав інформацію про загрозу власній безпеці. Цинічний допис представниця країни-агресорки опублікувала у своєму телеграм-каналі.
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У медицині ці симптоми описані як "синдром Бабченка – Гордона": коли немає ні слави, ні мужності, ні надії Савченко (згідно з оригінальним правописом – 24 канал), а хочеться,
– заявила Захарова.
Цимбалюк виїхав з Росії
- Український журналіст Цимбалюк виїхав з Росії. У країні-агресорці його викликали на допит у місцеву прокуратуру. Згодом російські правоохоронці заявили, що начебто відкликали виклик на допит.
- Водночас Цимбалюк переконаний: його можуть знову покликати.
- Журналіст заявив, що у Росії є загроза його особистій безпеці.
- Цимбалюк наголосив: деталі наразі невідомі. Водночас журналіст зауважив, що не поспішатиме до Росії, адже не хоче ставати заручником Кремля і чекати, поки його обміняють.
Роман Цимбалюк: головне
- Роман Цимбалюк – український журналіст, відомий своїми запитаннями до очільника Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорив про російську агресію на Донбасі.
- Цимбалюк став останнім українським журналістом, якого акредитували при МЗС Росії на постійній основі. Він працював у Москві для інформагентства УНІАН, а також співпрацював з "1+1" та "Радіо Свобода".
- Окрім того, Цимбалюк веде відеоблог "Зради і перемоги" на 24 каналі.
Відеоблог Цимбалюка "Зради та перемоги": дивіться відео
Допис Захарової:
"Я виїхав із РФ, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці", – заявив український журналіст Цимбалюк. – Не хочу ставати заручником Кремля і чекати, доки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягти".
У медицині ці симптоми описані як "синдром Бабченка – Гордона": коли нема ні слави, ні мужності, ні надії Савченко, а хочеться. Багато років, живучи в Москві, кричати про російсько-українську війну, не вилазити з московських ресторанів, випускати провокаційно-фейкові помиї в інтернеті, на всі питання "чого ж ти мучишся в тилу ворога і чи не час повернутися до своїх "на передову" відповідати безладним муканням, а потім придумати байку про загрозу безпеці та статус заручника. У порівнянні зі свинячою кров'ю Аркадія Бабченка та спецопераціями-колабораціями Дмитра Гордона.
Не знаю, на кого Рому в його фантазіях міняли, але справа була в Прип'яті".