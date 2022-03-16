В России даже в детсадах проводят акции с символикой Z

В России даже в учреждениях образования проводят акции с символикой Z. Именно этим знаком обозначена Российская техника, которая с войной пришла на украинскую землю.

Соответствующую информацию учреждение разместило в соцсетях 15 марта. Правда впоследствии начал ограничивать к ней доступ или удалять.

Важно Логотип Z, который используют российские войска, – нацистский

С детьми в российском садике проводят "акцию с буквой Z"

В учебных заведениях продолжают проводить акции с символикой Z со следующим отчетом в соцсетях,

– написал советник главы ОП.

Сергей Лещенко привел пример такого "мероприятия" в детском саду №11 Выборгского района Санкт-Петербурга.

В частности там воспитатели выстроили малышей в форме узнаваемого символа якобы "спецоперации в Украине" и выложили результат в Instagram.

При этом через какое-то время из учетной записи почему-то удалили вообще все фотографии. Так акция осталась в ВК – там выложили ролик, где можно увидеть плакаты "в поддержку российской армии" (так их назвали сами работники садика) на стенах и окнах учреждения,

– рассказал Лещенко.

Добавил, что группу закрыли от посторонних. Однако родители начали возмущаться: "Дети не понимают суть акции", которую устроило руководство заведения.

В российских садиках детям рассказывают о Z: видео

Журналист Сергей Лещенко заявил, что украинские спецслужбы установили, что опознавательный логотип Z происходит из нацистской власти. Этим знаком обозначались специальные помещения на территории нацистских концлагерей. Помещение для уничтожения евреев

Кстати, нацистская Германия во главе с Адольфом Гитлером осуществляла геноцид евреев. Теперь же геноцид украинцев пытается осуществить глава России Путин.

Суд в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта – видео