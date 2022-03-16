Відповідну інформацію заклад розмістив у соцмережах 15 березня. Щоправда згодом почав обмежувати до неї доступ чи видаляти.
Важливо Логотип Z, який використовують російські війська, – нацистський
З дітьми у російському садку проводять "акцію з буквою Z"
У навчальних закладах продовжують проводити акції із символікою Z із наступним звітом у соцмережах,
– написав радник глави ОП.
Сергій Лещенко навів приклад такого "заходу" в дитячому садку №11 Виборзького району Санкт-Петербурга.
Зокрема там вихователі вишикували малюків у формі впізнаваного символу нібито "спецоперації в Україні" й виклали "результат" у Instagram.
При цьому через якийсь час з облікового запису чомусь видалили взагалі всі фотографії. Так акція залишилася у ВК – там виклали ролик, де можна побачити плакати "на підтримку російської армії" (так їх назвали самі працівники садочка) на стінах та вікнах установи,
– розповів Лещенко.
Додав, що групу закрили від сторонніх. Проте батьки почали обурюватись: "Діти не розуміють суті акції", яку влаштувало керівництво закладу.