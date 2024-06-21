Корейцы очень нужны России: какие задачи они должны выполнять

Из-за полномасштабной войны в России наблюдается нехватка специалистов в ряде сфер. Сказываются многочисленные человеческие потери в войне, а также выезд россиян за границу. Партнерство, которое активно налаживает глава Кремля с Северной Кореей, может свидетельствовать в частности о желании Путина привлечь в Россию рабочую силу из КНДР.

Российский оппозиционный политолог Станислав Белковский рассказал 24 Каналу, что в России сейчас дефицит кадров, поэтому он предположил, что корейские работники очень нужны стране-агрессору.

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Белковский озвучил, что в частности корейцы необходимы для строительных работ как на территории России, так и на оккупированных ею регионах Украины.

Поскольку Путин хочет любым образом избежать новой "мобилизации-могилизации", осенью этот опыт был очень болезненным для Кремля, то он будет привлекать многих людей из Центральной Азии и Северной Кореи,

– считает политолог.

Он отметил, что в КНДР население постоянно живет и балансирует на грани голода, поэтому корейцы заинтересованы в том, чтобы таким образом (переехав в Россию или на оккупированную территорию Украины) получить новые возможности, даже несмотря на то, что они будут связаны с риском для их жизни.

Будет ли Путин привлекать войска КНДР для войны

Российский диктатор 20 июня опроверг предположения ряда политологов относительно его планов привлечь солдат из Северной Кореи к участию в боевых действиях на территории Украины. Путин отметил, что подписанный с Ким Чен Ыном договор о "взаимной обороне", не привязан к военному противостоянию.