Недалекие россияне во всем видят стремление мира приобщиться к "великой русской" истории. 9 мая знаки с неба якобы увидели в эстонском городе Нарва, который одноименная река отделяет от российского Ивангорода в Ленинградской области. В то же время, захватчики требуют "вернуть" город России, как это якобы сделали несколько сотен лет назад, передает 24 Канал.

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Устроили для своих концерт

Россияне кичатся, что установили на фоне своих бараков сцену. Причем сделали это так, чтобы ее могли увидеть другие россияне по ту сторону границы. Мол, таким образом они имели возможность приобщиться к празднованию.

"И жители "эстонской стороны", отделенные от своей исторической родины искусственными границами, тоже собрались на берегу реки целыми семьями, чтобы увидеть, как празднуют 9 мая в Ленобласти", – говорит местный депутат Андрей Горшечников в своем ничтожном блоге.

Реальность же немного другая. Ведь пока в Ивангороде пели "Катюшу" и "Смуглянку", в Эстонии демонстрировали призрение к россиянам. Они вывесили плакат, на котором был изображен Владимир Путин, а также виднелась надпись "Putin War Criminal" – "Путин военный преступник". Директор Нарвского замка Мария Сморжевских-Смирнова, которая и инициировала эту акцию, заявила, что это "послание российской стороне".

На этот баннер жаловался депутат. Он также посетовал в своем блоге на то, что в Эстонии запретили приносить на празднование так называемый "флаг победы" и слушать солдатские песни того времени. И тут он сразу же включил любимую пластинку, что эстонцы якобы забыли, "кто именно их освободил от немецко-фашистских захватчиков". Так "освободил", что Эстония еще десятки лет была под советской оккупацией.

Хотелось бы напомнить любителям переписывания истории, что Нарва – это русский город. 11 мая 1558 года русские войска Ивана Грозного прогнали шведов, данов и литовцев из города. При Иване Грозном Нарва стала крупным торговым и военным портом Руси на Балтийском море,

– не останавливался он.

И что, мол, в 1704 году российским войскам под руководством Петра Великого удалось вернуть контроль над Нарвой. И это утвердил Ништадский мирный договор 1721 года.

Понятное дело, что не обошлось без пластинки о притеснениях русскоязычного населения. Мол, в Нарве 88% жителей – россияне. Интересно, что якобы от исторического экскурса до языка вражды один шаг. Депутат отметил, что "очевидно, пора снова очистить Эстонию от эсэсовцев, как это уже мы сделали дважды – в 1939 и 1944 годах".

Нынешние эстонские власти должны понимать, что зона "СВО" может быть расширена и на их территорию. И зря горячие головы надеются, что Североатлантический альянс вступит в военную конфронтацию с Россией из-за страны, сравнимой по территории с Ленинградской областью. И этот день скоро наступит,

– угрожает он.

В то же время он обратился к россиянам, проживающим в городе Нарва. Их он призвал "проявить гражданское сознание, отречься от возрождающегося нацизма". И попросил инициировать возвращение "исконно русского города на историческую родину". Ничего не напоминает, нет?