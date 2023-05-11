Недолугі росіяни у всьому бачать прагнення світу долучитися до "вєлікай русскай" історії. 9 травня знаки з неба буцімто побачили в естонському місті Нарва, яке однойменна річка відділяє від російського Івангорода, що у Ленінградській області. Водночас загарбники вимагають "повернути" місто Росії, як це буцімто зробили кілька сотень років тому, передає 24 Канал.

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Влаштували для своїх концерт

Росіяни хизуються, що встановили на фоні своїх бараків сцену. Причому зробили це так, щоб її могли побачити інші росіяни по той бік кордону. Мовляв, таким чином вони мали нагоду долучитися до святкування.

"І жителі "естонської сторони", відокремлені від своєї історичної батьківщини штучними кордонами, теж зібралися на березі річки цілими сім'ями, щоб побачити, як святкують 9 травня в Ленобласті", – каже місцевий депутат Андрєй Горшечников у своєму нікчемному блозі.

Реальність же трішки інша. Адже поки в Івангороді співали "Катюшу" та "Смуглянку", то в Естонії демонстрували відразу до росіян. Вони вивісили плакат, на якому був зображений Владімір Путін, а також виднівся напис "Putin War Criminal" – "Путін воєнний злочинець". Директорка Нарвського замку Марія Сморжевських-Смирнова, який і ініціював цю акцію, заявила, що це "послання російській стороні".

На цей банер бідкався депутат. Він також поскаржився у своєму блозі на те, що в Естонії заборонили приносити на святкування так званий "прапор пабєди" та слухати солдатських пісень того часу. І тут він відразу ж увімкнув улюблену платівку про те, що естонці буцімто забули, "хто саме їх звільнив від німецько-фашистських загарбників". Так "звільнив", що Естонія ще десятки років була під радянською окупацією.

Хотілося б нагадати любителям переписування історії, що Нарва – це російське місто. 11 травня 1558 року російські війська Івана Грозного вигнали шведів, данців і литовців з міста. За Івана Грозного Нарва стала великим торговим і військовим портом Русі на Балтійському морі,

– не зупинявся він.

І що, мовляв, у 1704 році російським військам під проводом Петра Великого вдалося повернути контроль над Нарвою. І що це затвердив Ніштадтський мирний договір 1721 року.

Ясна річ, що не минулося без платівки про утиски російськомовного населення. Мовляв, у Нарві 88% мешканців – росіяни. Цікаво, що від буцімто історичного екскурсу до мови ворожнечі один крок. Депутат зазначив, що "очевидно, настав час знову очистити Естонію від есесівців, як це вже ми зробили двічі – у 1939 та 1944 роках".

Нинішня естонська влада має розуміти, що зону "СВО" може бути розширено і на їхню територію. І даремно гарячі голови сподіваються, що Північноатлантичний альянс вступить у військову конфронтацію з Росією через країну, яка порівнянна за територією з Ленінградською областю. І цей день скоро настане,

– погрожує він.

Водночас він звернувся до росіян, які мешкають у місті Нарва. Їх він закликав "проявити громадянську свідомість, зректися нацизму, що відроджується". І попрохав ініціювати повернення "споконвічно російського міста на історичну батьківщину". Нічого не нагадує, ні?