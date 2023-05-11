Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Валентин Гладких. Он подчеркнул, что этот ритуал Путин наделяет для себя огромным сакральным смыслом.

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"Когда возникают ритуалы, они всегда имеют некоторый смысл и, соответственно, огромное значение. То есть взять и отменить ритуал, который многие годы пытались наделить богатым экзистенциальным, определенным сакральным смыслом – это проблематично. Поэтому Путин стоял перед очень непростой дилеммой", – сказал политолог.

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Провести или отказаться от ритуала

Отменить парад 9 мая – одного из главных действий "победобеседания" – Путин никак не мог, отметил спикер. Вместе с этим его дилемма заключалась в том, каким образом провести этот ритуал, который уже давно утратил свой смысл и сейчас воспринимается как полное кощунство.

Он решил, что лучше не отказываться от этого обряда. Даже если окончательным станет полная профанация его содержания. Поэтому пошел по пути наименьшего сопротивления. Больше наделить этот ритуал каким-нибудь сакральным смыслом уже не удастся. Просто он выбрал меньшее из двух зол,

– объяснил Валентин Гладких.

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