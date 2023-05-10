Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он добавил, что Путин прекрасно "вешает им лапшу на уши", возбуждает вражду к украинскому народу и внедряет принципы нацизма.

Смотрите также Речь Путина на параде в Москве: что диктатор наговорил об Украине и войне

"Мы увидели речь изощренного, глумливого, циничного нациста. Это настолько наглая ложь, которая разбивается для аудитории, которая может мыслить. Которая не может мыслить – воспринимает это как истину в последней инстанции", – отметил он.

Не стоит недооценивать

Непосредственно речь Путина коснулась и президентов 7 стран, приехавших 9 мая в Россию. Гудков отметил, что не следует недооценивать выступление российского диктатора.

Мы недооцениваем опасность таких действий Путина. Я откровенно не понимаю, что там делал Токаев. Путин – не человек. Это квинтэссенция зла, разжигание вражды. Он готов пойти на уничтожение человечества ради того, чтобы самому вечно царствовать. Абсолютно больной человек с точки зрения ментальности,

– эмоционально отреагировал спикер.

Геннадий Гудков о речи Путина: смотреть видео

Без четких программ

Геннадий Гудков отметил любопытный факт: Путин манипулирует пустыми фразами. У него нет и раньше не было четких публичных заявлений, обещаний и программ.

"Он не мог сформулировать цели даже в ходе своей первой предвыборной кампании. Для всех это стало загадкой, какая же программа. Народ реагировал эмоционально, а не действовал рационально. Значительная часть россиян не способна действовать рационально. Путину не нужно ничего объяснять, ему нужно давать эмоцию. Это он и делает", – сказал эксперт.

Вместе с этим он отметил внутреннюю цель Путина, которой он успешно следует, и одну роковую ошибку.

"Впервые он совершил роковую ошибку и напал на Украину. Она его похоронит. Но у него никогда не было целей. Только одна – полная власть и грабеж страны", – резюмировал Гудков.

Парад 9 мая в Москве: основные эпизоды