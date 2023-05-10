Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он добавил, что Путин прекрасно "вешает им лапшу на уши", возбуждает вражду к украинскому народу и внедряет принципы нацизма.
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"Мы увидели речь изощренного, глумливого, циничного нациста. Это настолько наглая ложь, которая разбивается для аудитории, которая может мыслить. Которая не может мыслить – воспринимает это как истину в последней инстанции", – отметил он.
Не стоит недооценивать
Непосредственно речь Путина коснулась и президентов 7 стран, приехавших 9 мая в Россию. Гудков отметил, что не следует недооценивать выступление российского диктатора.
Мы недооцениваем опасность таких действий Путина. Я откровенно не понимаю, что там делал Токаев. Путин – не человек. Это квинтэссенция зла, разжигание вражды. Он готов пойти на уничтожение человечества ради того, чтобы самому вечно царствовать. Абсолютно больной человек с точки зрения ментальности,
– эмоционально отреагировал спикер.
Геннадий Гудков о речи Путина: смотреть видео
Без четких программ
Геннадий Гудков отметил любопытный факт: Путин манипулирует пустыми фразами. У него нет и раньше не было четких публичных заявлений, обещаний и программ.
"Он не мог сформулировать цели даже в ходе своей первой предвыборной кампании. Для всех это стало загадкой, какая же программа. Народ реагировал эмоционально, а не действовал рационально. Значительная часть россиян не способна действовать рационально. Путину не нужно ничего объяснять, ему нужно давать эмоцию. Это он и делает", – сказал эксперт.
Вместе с этим он отметил внутреннюю цель Путина, которой он успешно следует, и одну роковую ошибку.
"Впервые он совершил роковую ошибку и напал на Украину. Она его похоронит. Но у него никогда не было целей. Только одна – полная власть и грабеж страны", – резюмировал Гудков.
Парад 9 мая в Москве: основные эпизоды
- В своей речи с трибуны Путин заявил, что это против России развязали войну, в очередной раз угрожал Западу "разгромом" и обратился к остатку участников так называемой "СВО".
- На парад в Москву приехали лидеры и представители 7 стран: Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Беларуси. Это показывает геополитическую изолированность России.
- Во время шествия Путина и его соратников случился неожиданный "хлопок". Это ударил барабан военного оркестра, но участники достаточно испугались о чем свидетельствуют кадры на видео.