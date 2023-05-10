Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він додав, що Путін прекрасно "вішає їм локшину на вуха", збуджує ворожнечу до українського народу і впроваджує принципи нацизму.

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"Ми побачили промову тонкого, глумливого, цинічного нациста. Це настільки нахабна брехня, яка розбивається для аудиторії, що може мислити. Яка не може мислити – сприймає це як істину в останній інстанції", – відзначив він.

Не варто недооцінювати

Безпосередньо промова Путіна торкнулася й президентів 7 країн, які приїхали 9 травня до Росії. Гудков відзначив, що не варто недооцінювати виступ російського диктатора.

Ми недооцінюємо небезпеку таких дій Путіна. Я відверто не розумію, що там робив Токаєв. Путін – не людина. Це квінтесенція зла, розпалювання ворожнечі. Він готовий піти на знищення людства заради того, щоб самому вічно царствувати. Абсолютно хвора людина з точки зору ментальності,

– емоційно відреагував спікер.

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Без чітких програм

Геннадій Гудков відзначив цікавий факт: Путін маніпулює порожніми фразами. В нього немає і раніше не було чітких публічних заяв, обіцянок та програм.

"Він не міг сформулювати цілі навіть в ході своєї першої передвиборчої кампанії. Для всіх це стало загадкою, яка ж програма. Народ реагував емоційно, а не діяв раціонально. Значна частина росіян не здатна діяти раціонально. Путіну не треба нічого пояснювати, йому треба давати емоцію. Це він і робить", – сказав експерт.

Разом з цим він відмітив внутрішню ціль Путіна, якій він успішно слідує, і одну фатальну помилку.

"Вперше він здійснив фатальну помилку і напав на Україну. Вона його поховає. Але в нього ніколи не було цілей. Тільки одна – повна влада і грабунок країни", – резюмував Гудков.

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