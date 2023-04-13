Соответствующую цифру в эфире 24 Канала озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что из этих 30 миллионов нет добровольцев и их будут насильно отправлять на войну.
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Мобилизация без мобилизации
Официальную мобилизацию в России не объявляли. Впрочем, под разными предлогами заставляют военнообязанных подписывать контракты, отметил Пионтковский. А с теми, кто отказывается это делать, действуют очень жестко.
Последний случай произошел в Луганской области. Там пропало 100 человек мобилизованных, отказавшихся подписывать контракт с ЧВК "Вагнер". По всей вероятности, их просто убили и родственники ничего о них не знают. Это сопротивление неизбежно, потому что в России добровольцев на войну нет,
– отметил оппозиционный политик.
Он добавил, что добровольцы были с 2014 года, но они уже погибли.
Андрей Пионтковский об электронных повестках в России: смотреть видео
Большой план Путина
Владимир Путин уже не рассчитывает на победу, считает эксперт. Впрочем, он намерен вечно оставаться у власти. Поэтому будет продолжать войну и рассказывать своей всеядной аудитории как воююет против всего Запада.
"Помните, как Путин выступил на федеральном собрании с "гуманной" инициативой раз в полгода отправлять военнослужащих в отпуск. Ему нужна вечная позиционная война в патовом состоянии на линии огня, чтобы он мог рассказывать как воюет со всем Западом. А для этого нужны большие ресурсы человеческого мяса", – резюмировал Пионтковский.
Электронные повестки в России: последнее
- Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных в ІІІ чтении. Теперь он будет формироваться в автоматизированном режиме. Самое главное, что теперь "граждане, подлежащие мобилизации, обязаны получать повестки": либо в бумажном, либо в электронном виде.
- Такие решения – подготовка к предстоящей мобилизации для восполнения потерь осенью. Таким образом, россияне действовали в прошлом году.
- Путин испытывает россиян терпением. Он банально захотел сосчитать "своих солдатиков". Атмосфера среди населения унылая – оккупанты понимают, что заплатят за свои преступления.