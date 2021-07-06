Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, относительно присоединения США к нормандскому процессу могут быть различные опции. Обращать внимание на представителя американской стороны, которого назначат главным координатором.
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Рябков отметил, что пока прозрачности в деле присоединения еще одной стороны до Нормандского формата – нет. Саммит в Женеве, где встретились президенты США и России, не добавил ясности к ситуации. Хотя Россия со своей стороны "ничего не исключает".
Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему, что происходит на Донбассе и вокруг Украины в целом,
– подчеркнул он.
В российском ведомстве заявили, что "вся американская команда играет на стороне Киева". Поэтому подходы и оценки Москвы в США не считаются.
"С такой позицией сложно себе представить конструктивный американский вклад в работу, например, в минском формате", – подчеркнул Рябков.
Что известно о присоединении США к переговорам
- Украина давно выступает за присоединение США к нормандскому формату. Еще в 2020 году Владимир Зеленский высказался об участии Байдена в переговорах.
- Ранее Рябков заявил, что США в нормандском формате должны выгодно для России "влиять" на Украину. Речь идет о выполнении Киевом минских обязательств.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что Андрей Ермак обсудил с Викторией Нуланд привлечение США к переговорам. Результаты обещают сообщить в конце июля 2021 года.
- В Германии заявили о необходимости перезагрузить нормандский формат.