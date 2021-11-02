В России двое заключенных подожгли себя в знак протеста

В российском Новочеркасске двое заключенных подожгли себя в знак протеста. Федеральная служба исполнения наказаний заверила, что якобы они склонны к "членовредительству".

Во ФСИН России в Ростовской области рассказали, что заключенные впоследствии сами себя потушили. Об инциденте сообщили в пресс-службе вышеупомянутого ведомства.

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Двое заключенных колонии подожгли себя в знак протеста

Инцидент произошел в колонии строгого режима в Ростовской области.

Сегодня (говорится о 1 ноября – 24 канал) в исправительной колонии строгого режима №14 ФСИН в Ростовской области для лиц, которые уже отбывали наказание, двое осужденных после ужина залезли на крышу столовой и подожгли штаны, после чего самостоятельно их потушили,

– рассказали в ведомстве.

По официальным данным, мужчины "свой поступок объяснили нежеланием подчиняться законным требованиям администрации учреждения и переходить в другой отряд". В ведомстве добавили, что:

инцидент "задокументирован в установленном порядке, ведется проверка всех обстоятельств случившегося";

осужденные получили незначительные поверхностные ожоги;

медицинскую помощь им оказали на месте, они не нуждаются в госпитализации.

"Оба состоят на профилактическом учете как склонные к членовредительству", – заявили в Федеральной службе исполнения наказаний.

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