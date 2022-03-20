В России фактически исчезла офисная бумага, – Железняк

В результате санкций компании по производству и отбеливанию офисной бумаги прекратили работу в России. Из-за этого российские компании больше не могут производить бумагу – производства остановились, а в России – дефицит офисной бумаги.

О нехватке бумаги в стране-агрессоре рассказал нардеп Ярослав Железняк. Он отметил, что дефицит офисной бумаги в России обусловлен санкциями и нехваткой специального раствора для отбеливания бумаги, который поставляется из-за границы.

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По словам Железняка, из-за санкций некоторые финские и австрийские компании прекратили поставки бумаги и необходимых химикатов для отбеливания листов. Именно эти компании занимали 92 процента российского рынка.

Поэтому уже 5 марта крупнейший производитель в Ленинградской области SvetoCopy приостановил производство листов формата А4. Также прекратил работу Краснокамский полиграфический комбинат.

По словам Железняка, из-за логистической блокады России невозможно наладить поставки бумаги даже из Азии – что уж говорить о Европе.

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В результате в России стремительно выросли цены на бумагу, где она еще осталась, а в стране вводят ограничения по использованию бумаги – отменяют обязательные чеки и призывают отказаться от письменных контрольных в школах.

В результате остановки бумажного производства тысячи россиян могут остаться без работы.