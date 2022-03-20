Про нестачу паперу в країні-агресорі розповів нардеп Ярослав Железняк. Він зазначив, що дефіцит офісного паперу в Росії зумовлений санкціями та нестачею спеціального розчину для вибілення паперу, який поставляли з-за кордону.

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За словами Железняка, через санкції деякі фінські та австрійські компанії припинили поставки паперу та необхідних хімікатів для вибілення аркушів. Саме ці компанії займали 92 відсотки російського ринку.

Через це вже 5 березня найбільший виробник в Ленінградській області SvetoCopy призупинив виробництво аркушів формату А4. Так само припинив роботу Краснокамський поліграфічний комбінат.

За словами Железняка, через логістичну блокаду Росії, неможливо налагодити поставки паперу навіть з Азії – що вже казати за Європу.

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В результаті в Росії стрімко зросли ціни на папір, де він ще залишився, а в країні вводять обмеження щодо використання паперу – відміняють обов'язкові чеки та закликають відмовитися від письмових контрольних у школах.

Внаслідок зупинки паперового виробництва тисячі росіян можуть залишитися без роботи.