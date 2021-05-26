В России Госдума одобрила "закон против фонда Навального": что он предусматривает

Госдума России в последнем чтении приняла закон против террористических или экстремистских организаций. Согласно ему, в выборах не могут участвовать участники таких структур.

Об этом сообщают российские СМИ. "Экстремистскими или террористическими" организациями хотят признать и все структуры, связанные с Алексеем Навальным.

К теме За оскорбление судьи: против Навального в России открыли уже третье дело

Запрет касается выборов любого уровня. В них нельзя участвовать людям, которые работали в соответствующих организациях в течение 3 лет. Запрет на участие будет действовать в течение 5 лет.

Также в законе указано, что после решения суда о ликвидации или запрете деятельности организации не смогут быть избранными лица, которые занимали рядовые должности или помогали ей за год до судебного решения. Таким людям будет запрещено участвовать в выборах в течение 3 лет.

При чем тут Навальный

Соратник Алексея Навального Леонид Волков прокомментировал законопроект. Он заверил, что документ угрожает работникам команды Навального или даже тем, кто просто делал пожертвования организациям.

Кто такой Алексей Навальный