Оккупанты готовят новые десантно-штурмовые бригады: в ISW объяснили цель россиян

В России могут готовить новые десантно-штурмовые бригады в составе общевойсковой армии. Ожидается, что они будут действовать как специализированные подразделения по десантированию и разведке в тылу украинских линий обороны.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что это не новая концепция для окупантов. Подобные подразделения также действовали в советское время во время боевых действий в Афганистане.

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оккупанты готовят новые подразделения десантников

О подготовке новых подразделений воздушно-десантных сил в России сообщали так называемые "военкоры". В частности, по данным российских источников, десантно-штурмовые бригады в составе наземных соединений смогут проводить десантирование в ближнем тылу Украины без парашютов. Вероятно, это будет происходить путем посадки вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было во время начальных боев за аэропорт Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года.

Кроме того, российские источники утверждали, что такая десантно-штурмовая бригада уже якобы действует на Запорожском направлении. В ISW предположили, что говорится о 49-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, работающей в составе 58-й общевойсковой армии (южный военный округ).

Аналитики добавили, что десантно-штурмовые бригады существуют в современной российской армии в составе воздушно-десантных войск, поэтому предположение, что сухопутные формирования могут пытаться создать эти подразделения, заслуживает внимания. В ISW отметили, что и раньше наблюдали случаи формирования разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых формирований и оценивали, что создание таких специализированных подразделений призвано ответить на конкретные тактические вызовы, с которыми российские войска сейчас сталкиваются в Украине.

Однако развертывание десантно-штурмовых бригад изолировано от более широкой структуры сил воздушно-десантных войск, вероятно, будет означать, что эти специализированные десантно-штурмовые бригады будут использоваться как еще одно средство для проведения изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты на украинские укрепленные позиции в коротко

– отметили аналитики ISW.

В России назвали имена более 40 тысяч ликвидированных оккупантов

Журналисты смогли проанализировать открытые данные в сети и установили имена 41 731 россиянина, погибших в полномасштабной войне от 24 февраля 2022 года Анализируя информацию в сети, СМИ удалось классифицировать потери Кремля.

Так, одна из инфографик демонстрирует потери среди элитных подразделений России. В нем говорится, что больше потерь оккупанты понесли именно среди десантников. Журналистам удалось официально установить имена 2 377 российских военных. Также враг потерял немало морских пехотинцев.

Меньше всего Россия потеряла представителей спецслужб – ФСБ и Федеральной службы охраны. СМИ удалось установить имена 77 погибших россиян. Хотя такие потери среди представителей ФСБ ожидаемы, ведь Кремль "ценит" этих "элитных" военных и не отправляет на передовую.