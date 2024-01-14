Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що це не нова концепція для окупантів. Схожі підрозділи також діяли за радянських часів під час бойових дій в Афганістані.

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Окупанти готують нові підрозділи десантників

Про підготовку нових підрозділів повітрянодесантних сил у Росії повідомляли так звані "воєнкори". Зокрема, за даними російських джерел, десантно-штурмові бригади у складі наземних з'єднань зможуть проводити десантування в ближньому тилу України без парашутів. Ймовірно, це відбуватиметься шляхом посадки гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року.

Окрім того, російські джерела стверджували, що така десантно-штурмова бригада нібито вже діє на Запорізькому напрямку. В ISW припустили, що мовиться про 49-ту окрему десантно-штурмову бригаду, яка працює у складі 58-ї загальновійськової армії (південний військовий округ).

Аналітики додали, що десантно-штурмові бригади існують у сучасній російській армії у складі повітряно-десантних військ, тому припущення, що сухопутні формування можуть намагатися створити ці підрозділи, заслуговує на увагу. В ISW зазначили, що й раніше спостерігали за випадками формування розвідувально-штурмових бригад у складі загальновійськових формувань і оцінювали, що створення таких спеціалізованих підрозділів покликане відповісти на конкретні тактичні виклики, з якими російські війська наразі стикаються в Україні.

Однак розгортання десантно-штурмових бригад ізольоване від ширшої структури сил повітрянодесантних військ, ймовірно, означатиме, що ці спеціалізовані десантно-штурмові бригади використовуватимуться як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі,

– зазначили аналітики ISW.

У Росії назвали імена понад 40 тисяч ліквідованих окупантів

Журналісти змогли проаналізувати відкриті дані у мережі й встановили імена 41 731 росіянина, які загинули у повномасштабній війні від 24 лютого 2022 року. Аналізуючи інформацію у мережі, ЗМІ вдалося класифікувати втрати Кремля.

Так, одна з інфографік демонструє втрати серед елітних підрозділів Росії. У ньому мовиться, що найбільше втрат окупанти зазнали саме серед десантників. Журналістам вдалося офіційно встановити імена 2 377 російських військових. Також ворог втратив чимало морських піхотинців.

Найменше Росія втратила представників спецслужб – ФСБ та Федеральної служби охорони. ЗМІ вдалося встановити імена 77 загиблих росіян. Хоча, такі втрати серед представників ФСБ є очікуваними, адже Кремль "цінує" цих "елітних" військових і не відправляє на передову.