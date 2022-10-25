Нашли новую угрозу: в России готовят операцию по дискредитации национальных движений

Российские спецслужбы готовят кампанию по дискредитации национальных движений народов России. Это должно произойти уже в ближайшее время.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Кстати, ранее стало известно, что также спецслужбы России могут готовить теракты против россиян, чтобы обвинить Украину.

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Как Россия готовит кампанию по дискредитации национальных движений

Спецслужбы страны-агрессора готовят широкую дискредитационную кампанию против лидеров национальных и национально-освободительных движений народов России.

Ее начало запланировано уже на ближайшее время, а главной целью станет унижение самого стремления народов к самоопределению.

Для этого, как в самой России, так и за ее пределами – в Европе, США и Украине будут использованы имеющиеся "агенты влияния" в информационной и политической сферах. Их задача – донести до "широких масс" мысль об априори агрессивном, террористическом или даже нацистском характере любых национальных движений.

Цель этой кампании – сорвать международную поддержку права народов на защиту своих свобод, языка, культуры. Кроме этого, сформировать внутри украинского общества негативное отношение к народам России, страдающим имперской политикой.

Традиционно, в первую очередь, под удар российской пропаганды попадают народы Кавказа, активно борющиеся за свое право на самоопределение. В частности, чеченская оппозиция,

– отметили в разведке.

Сегодня военно-политическое руководство России и режим Путина рассматривают национально-освободительные движения как одну из ключевых угроз единства и даже самого существования России. Именно их возникновение рассматривается как фактор нестабильности и вызывает жесткое противодействие со стороны кремлевской верхушки.

"Лучший способ противодействия подобным кампаниям – не воспринимать манипуляционные месседжи, независимо от имени распространяющего их спикера. А также выявление скрытых "агентов влияния" под видом "лидеров мнений" – подчеркнули в ведомстве.

Что задумали россияне

Ранее в Институте изучения войны рассказали, что оккупанты готовятся к мерам сдерживания ВСУ, которые будут иметь лишь частичный эффект.

Также захватчики вывозят пациентов из Каховской больницы. Таким образом они хотят освободить больничные койки для раненых в результате отхода через Днепр.

Кроме того, часть российских подразделений готовит Херсон к городским боям. А остальные продолжают покидать город через переправу, которая курсирует в районе Антоновского моста.

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