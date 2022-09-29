Контрнаступление ВСУ не остановит: в россии готовят аннексию территорий на День рождения путина

В россии готовятся объявить об аннексии оккупированных территорий Украины. Это нужно владимиру путину для того, чтобы усилить ядерный шантаж.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Ожидалось, что российский диктатор выступит с заявлением о "присоединении" оккупированных территорий Украины к россии 30 сентября.

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Ведь на этот день диктатор запланировал обращение в обе палаты российского парламента.

"Подарок" на День рождения путина

Однако, как рассказал Гудков, в россии планируется перенести дату выступления путина.

Появились конспирологические версии, что вообще хотят ко Дню рождения путина, к его 70-летию "подарить" это решение о "присоединении" оккупированных территорий Украины к россии.

– сказал российский оппозиционер.

Владимир путин родился 7 октября 1952 года в Санкт-Петербурге (тогдашнем Ленинграде). В этом году российскому диктатору исполнится 70 лет.

Повлияет ли аннексия на ход войны в Украине

Как отметил политик, такая попытка окружения путина выслужиться перед ним не имеет никакого смысла.

Это бессмысленный подарок, потому что это не остановит наступление ВСУ. Никто не остановит предоставление военной помощи Украине и деоккупацию украинских территорий,

– подчеркнул Гудков.

На что надеялся российский диктатор

По словам Гудкова, у путина было 2 последних средства, которые могли бы затянуть войну в Украине и попытаться изменить ее характер:

объявление общей мобилизации;

угрозы применения ядерного оружия или его использования.

"Живая сила будет "перемелена"

Как отметил Гудков, первое средство путин уже использовал, объявив так называемую "частичную" мобилизацию, которая по факту является общей. Ведь в русское войско призывают всех подряд.

Путин прекрасно понимает, что сила современного оружия не оставляет никаких шансов на тактику заброса окопов противника телами русских солдат. Это совершенно бессмысленно. Живая сила будет "перемелена",

– подчеркнул российский оппозиционер.

Зачем путину "присоединения" украинских территорий

Он добавил, что у главы кремля осталось единственное средство – ядерный шантаж.

Путин – формалист и бюрократ, которому нужно любое преступление прикрыть бумажкой, которую будут называть законом или указом. Он хочет, чтобы были бумажки, которые якобы давали ему право угрожать всему миру применением ядерного оружия.

– заметил Гудков.

Поэтому россия пытается "узаконить" результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины и аннексировать эти земли.

"Далее можно будет говорить о "ядерной доктрине", мнимой угрозе целостности россии. Мол, оккупированные территории Украины – это уже россия, хотя этого не признает цивилизованный мир", – пояснил политик.

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