Сейчас говорится, что секретарь Совбеза Николай Патрушев хочет продвинуть на президентский пост своего сына Дмитрия. Политолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом объяснил, изменится ли отношение россиян к новому руководителю и что будет с местными элитами.

Читайте также Несмотря на значительную поддержку россиян, Путин переживает за результаты выборов в 2024 году, – ISW

Заменят ли Путина

Каждое последующее переизбрание Путина влечет вопрос: а кто будет следующим, отметил Тарас Загородний. И будут выбирать в стране-агрессоре такого, чтобы хватило на несколько сроков. Таким образом будет гарантия условно стабильной власти.

В болезнь Путина я не верю. Он 8 лет болеет всеми видами рака, может уже и вылечился. Притвориться мертвым или тяжелобольным – любимая забава диктатора. Так можно увидеть, кто задвигается у престола и потом его можно сбить. Я не верю, что он болен, но версия, что Путина могут поменять – имеет право на жизнь,

– отметил он.

Сейчас говорят, что преемником Путина может стать нынешний министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Россияне могут воспринять нового руководителя. Для этого свою работу по необходимости проведет внутренняя пропаганда.

"Здесь открывается "окно возможностей" для элит: они могут все списать на Путина. И появляется окно возможностей для прекращения войны, но не факт, что конфликт будет исчерпан. Российские элиты захотят перезагрузки отношений с Западом. Сказать, что во всем виноват Путин", – предположил политолог.

Какие позиции занимает диктатор

В настоящее время Владимир Путин имеет не самые лучшие и нестабильные позиции в самой России. На это повлияла резолюция ПАСЕ по признанию Путина диктатором, а Россию – диктатурой. Поэтому отношение к нему будет меняться и он уже не сможет быть "проводником" для элит на Западе.

"Плюс рейд Пригожина и его последствия. Путин продемонстрировал слабость. Он показал, что не способен биться до конца. Элиты готовы простить все, кроме слабости. Они не готовы ее терпеть. После смерти Пригожина стало понятно, что слову Путина нельзя верить. Даже, если он дает какие-либо личные гарантии", – отметил Тарас Загородний.

Отметим, что еще в октябре в украинской разведке не могли на 100% подтвердить смерть главаря вагнеровцев. А что касается Путина, то сейчас у него есть заступник, по мнению политолога. Это Китай.

"Он (Путин – 24 Канал) сливает Китаю все, что только возможно. И Китаю это интересно", – добавил он.

Подготовка России к выборам: последние новости