А в России говорили, что всех спасли: журналисты идентифицировали погибшего на крейсере "Москва"

После того, как Вооруженные Силы Украины уничтожили крейсер "Москва", он затонул. Российские власти назвали это несчастным случаем и заявили, что успели эвакуировать весь экипаж.

Но несмотря на их заявления, журналисты "Схем" начали идентифицировать погибших российских моряков из состава экипажа. Уже удалось установить, по меньшей мере, одного погибшего моряка.

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Что известно о погибшем

Речь идет о мичмане "Москвы" Иване Вахрушеве. Он служил в пятой боевой части, которая отвечает за эксплуатационную безопасность корабля. Мичману был 41 год. Он родился в деревне Ничкино Сарапульского района Удмуртской республики.

Журналисты нашли в социальной сети "Одноклассники" сообщение женщины, которую зовут Варвара Вахрушева. Она написала, что ее муж погиб во время исполнения своих обязанностей. К сообщению она прикрепила фото мужчины, одетого в офицерскую форму Военно-Морских Сил России с погонами мичмана.



Погибший член экипажа на крейсере "Москва" / "Радио Свобода"

Когда женщина спросила, как погиб ее муж, она подтвердила, что он погиб на крейсере "Москва". Обстоятельства гибели Вахрушева жене не сообщили.

Тело его обнаружили. Сообщили в четверг (14 апреля),

– говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что о смерти мужа сообщило командование. В общем, она не знает, сколько членов экипажа погибло, поскольку об этом сообщают только родным.

По меньшей мере 27 членов экипажа пропали без вести

Также Варвара Вахрушева рассказала, 27 членов экипажа "Москвы" пропали без вести.

Отметим, что Минобороны России заявило, что "экипаж полностью эвакуирован". 16 апреля главнокомандующий военно-морским флотом страны-агрессора Николай Евменов заявил, что личный состав крейсера находится во временно оккупированном Россией Севастополе и будет продолжать службу.

В общем, пока неизвестно, сколько членов экипажа погибло в результате затопления "Москвы". Такие данные есть только у российских властей, но их держат в тайне. Известно, что на крейсере находилось больше 500 человек.

Тем временем – в Севастополе устроили прощание с крейсером: смотрите видео

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