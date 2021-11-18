В России говорят, что Байден и Путин проведут онлайн-встречу – США контактов не подтверждают

18 ноября 2021 , 23:40
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Источник:

24 канал

В России заявили, что Джо Байден и Владимир Путин в ближайшее время могут провести онлайн-переговоры по НАТО и Украине. В то же время в США не готовы анонсировать контакты с Москвой на высшем уровне.

В России говорят о встрече

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Песков отметил, что разговор возможно состоится до конца 2021 года, а возможно и позже. Об этом он сообщил в комментарии российским пропагандистам.

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Конкретных сроков пока нет, надо набраться терпения,
– сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, Джо Байден и Путин поднимут ряд вопросов, в частности НАТО и Украину.

США не подтверждают встречу

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что не может предоставить никакой информации о "дополнительных контактах, телефонном звонке или чем-то подобном" относительно переговоров руководителей государств.

Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в какой-то момент в будущем,
– добавила она.

Обратите внимание! Предыдущая встреча Джо Байдена и Путина состоялась 16 июня 2021 года.

Что известно о переговорах политиков

  • Президенты США и России общались 2,5 часа, а затем провели отдельные пресс-конференции.
  • Джо Байдена на переговорах в узком формате сопровождал госсекретарь США Энтони Блинкен, а Путина российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
  • Во время встречи американский лидер в очередной раз решительно подтвердил нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности нашего государства.
Автор: Олег Васьків