Российская пропаганда всеми силами пытается дискредитировать военно-политическое руководство Украины. На этот раз там заявили, что нашим бойцам якобы платят за ликвидацию оккупантов.

Об очередном информационном "вбросе" страны-агрессорки рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

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Там отметили, что в Кремле утверждают, что якобы обладают доказательствами назначения денежного вознаграждения за уничтожение военнослужащих страны-агрессорки от 700 до 1 тысячи долларов США. Что ж, смешно, что в России оценивают жизнь своих военных так дорого. Учитывая, что родственникам погибших оккупантов выдают дрова и даже лед.

В Генштабе ВСУ отметили, что Украина не выплачивает деньги своим бойцам за ликвидацию врага. Это фейковая информация, направленная на дискредитацию военно-политического руководства Украины.

В России готовятся к предстоящему поражению

На 8 декабря украинские бойцы уже ликвидировали 93 080 российских оккупантов.

В разведке заявили, что в России уже начинают осознавать, что поражение в войне с Украиной вполне реально. Но очевидно, Кремль не хочет воспринимать реальность, поэтому там начали подготовку к мобилизации 17-летних юношей с временно оккупированных территорий Украины.

В Генштабе ВСУ уже сообщали, что в декабре россияне хотят начать новую волну мобилизации, однако планируют проводить ее скрыто, чтобы это не вызвало протеста среди россиян.