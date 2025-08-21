Чем сейчас на самом деле занимается Путин?

В этой ситуации возникает вопрос – а когда вообще состоится встреча, если Россия переходит к своей привычной тактике тянуть время? Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

Сначала вопросы должны прорабатываться на рабочих группах, потом могут встречаться делегации. Да, уровень представительства на этих переговорах может быть повышен. Скажем, Владимира Мединского может заменить сам Сергей Лавров или какой-то другой кремлевский чиновник.

Если делегациям удастся прийти к пониманию, тогда теоретически могут встретиться российский и украинский президенты. И это при том, что Владимир Путин продолжает считать Владимира Зеленского нелегитимным главой Украины. Глава Кремля подчеркивает, что если будут какие-то договоренности, то, мол, возникнет вопрос, кто их может подписать. Это заявление российского президента в очередной раз подтвердил и министр иностранных дел России.

Это я уже не говорю о том, что никаких уступок, которые бы меняли позицию государства-агрессора по сравнению с теми требованиями, с которыми она выступала в 2022 году, в Кремле также делать не собираются.

Лавров говорит, что гарантии безопасности для Украины сформулированы во время переговоров в Стамбуле. Я напомню, что тогда среди гарантий безопасности Украины Москва предлагала рассмотреть постоянных членов Совета безопасности ООН, среди которых были Китай и, конечно, сама Россия. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что никаких иностранных миротворческих сил, которые бы состояли из войск стран-членов НАТО, Россия также не допустит.

Именно поэтому не очень понятно, о чем между собой сейчас разговаривают западные политики, и какие гарантии безопасности для нашей страны они обсуждают, если с Россией их невозможно согласовать.

Ну и тогда возникает вопрос – а что же тогда делает Путин, когда говорит о вероятной встрече с Зеленским во время разговора с Трампом? Это очевидно – просто тянет время. Он может давать Трампу уклончивые дипломатические ответы, которые американский президент трактует так, как ему удобно, чтобы потом за очередные две – три недели обращаться к новым удобным версиям.

Главная идея российского президента – это просто пересидеть Трампа, продолжая войну против нашей страны. Тем более, что сам американский президент со своим полным непониманием того, что происходит вокруг него, дает Путину для этого все основания.

Почему правда не в интересах Трампа?

Российский президент тянет время своими обещаниями о встречах с украинским президентом и проведении трехстороннего саммита. Он предлагает провести тщательные переговоры, чтобы договориться о "всеобъемлющем мире, который никогда не будет нарушен". А сколько продлятся эти переговоры – никто не знает. Но самое главное, что после саммита на Аляске Трамп отказался от идеи прекращения огня на российско-украинском фронте. Таким образом Путин может продолжать войну против украинского населения.

На фоне заявлений Лаврова Россия ударила по нескольким украинским регионам, среди которых на этот раз были Львовская и Закарпатская области. Еще раз было продемонстрировано, что ни одного безопасного места на территории Украины во время этой войны не существует.

Трамп пока не может отказаться от санкций, которые были введены против России в период пребывания у власти президентов Барака Обамы и Джозефа Байдена, но Путин от него этого и не требует. Для главы Кремля главное, чтобы Трамп не усиливал санкционное давление и не создавал проблемы для энергетических спонсоров России – прежде всего Китая, а уже потом Индии.

Ведь если Трамп будет создавать проблемы для Индии, то это только в интересах Си Цзиньпина и Путина, которые надеются увидеть премьер-министра Индии Нарендру Моди в своем клубе. Чем больше будут американские санкции, тем больше будут шансы для китайского и российского руководителей.

Ну, а в 2028 году, когда Трамп уже будет хромой уткой и никто не будет обращать внимание на то, что он там делает, Путин может задуматься о новых вариантах диалога с американской администрацией, которая появится в Белом доме после Трампа.

Это еще при условии, что сам Трамп переживет свою каденцию и не будет отстранен от должности президента, если республиканцы проиграют довыборы в Конгресс. Ведь предпосылок для импичмента Трампа столько, что он, кажется, абсолютно неизбежным в случае, если республиканцы потеряют контроль над обеими палатами американского Конгресса.

В этой ситуации Путину нужно, чтобы Трамп просто не совершал никаких резких движений. Эти движения могут не заставить его завершить российско-украинскую войну в обозримой перспективе, но они могут просто ухудшить его жизнь и бюджет. Это Путину с его амбициозными планами продолжения военных действий не только в Украине, но и на всем постсоветском пространстве, абсолютно не нужно.

Конечно, с точки зрения здравого смысла президент США должен был бы обратить внимание на заявления министра иностранных дел России, увидеть, что никто в Кремле не воспринимает его всерьез, и что все заявления Путина о встрече на высшем уровне – это обычный блеф.

Однако в Белом доме просто решили закрыть глаза и не смотреть вверх. В американской администрации отметили, что публичное обсуждение дальнейшего переговорного процесса между Россией и Украиной – не в национальных интересах США.

То есть мы услышали от администрации Трампа то, что и должны были услышать от нее еще в начале появления Трампа в Овальном кабинете. Правда – не в интересах самого Трампа и тех, кто на него надеется, вопреки фактам. До того момента, пока американский президент с языка фантазий и блефа не перейдет на несвойственный ему язык здравого смысла, победителем в этой дипломатической баталии, несомненно, будет президент России.