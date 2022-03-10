В России хотят открыть на базе McDonald's "У дяди Вани"

McDonald's закрывает аж 850 заведений в России из-за военного вторжения в Украину. Но там уже нашли выход из ситуации – откроют сеть "У дяди Вани".

Орда обещает более низкие цены в "новой" сети

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на месте McDonald's появятся точки "У дяди Вани", сообщают российские СМИ.

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Путинский депутат также отметил, что в новой сети должны снизить цены и сохранить рабочие места.

Ну и хорошо, закрывайтесь, но только завтра там должен быть не McDonald's, а "У дяди Вани". Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены,

– заявил Володин.

Смотрите видео обращение Володина

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