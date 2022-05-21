России хотят отомстить уже давно, – Солонтай об эмбарго российской нефти и газа
История с нефтяным и газовым эмбарго происходит, в частности, на фоне очень высоких цен на газ в Европе. Это произошло еще 24 февраля.
Поэтому страны западного мира злые на Россию уже давно. Об этом 24 канала рассказал директор программ практической политики Института Политического Образования Александр Солонтай.
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По его мнению, процесс введения эмбарго обусловлен не только полномасштабным вторжением России в Украину 24 февраля, но и рекордными ценами на газ.
Желание России отомстить существует достаточно давно,
– подчеркнул Солонтай.
Кроме того, введение эмбарго – это также вопрос денег. Сейчас говорится уже о десятках миллиардов евро, как объяснил специалист.
Напомним, Европейский Союз до сих пор не проголосовал за 6-й пакет санкций против России. Он предполагает, что под ограничения попадет российская нефть, несколько крупных банков, российские телеканалы и оккупации, подозреваемые в преступлениях против мирного населения в Буче Киевской области.
В настоящее время процесс введения новых санкций блокирует Венгрия, требующая от ЕС денег, чтобы беспроблемно закрыть поставки нефти от страны-агрессора.
Что известно о нефтяном эмбарго: главное
- Евросоюз планирует полностью отказаться от российских нефти в течение 6 месяцев и нефтепродуктов в течение 8 месяцев в рамках 6 пакета санкций против России.
- Поскольку не все страны готовы избавиться от своей энергозависимости, ЕС предложил Венгрии и Словакии оттянуть нефтяное эмбарго до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года.
- В то же время официальная Германия заявила, что откажется от российской нефти до конца 2022 года и без нефтяного эмбарго от ЕС.
- Венгрия упорно требует либо денег, либо исключение для трубопроводной нефти. Страна хочет за нефтяное эмбарго от Евросоюза до 750 миллионов евро.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уже поговорила с премьером Венгрии Виктором Орбаном по поводу эмбарго на российскую нефть. Она отметила, что в переговорах добились прогресса, но нужна дальнейшая работа.
- В то же время Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заверил, что для нефтяного эмбарго приложат максимум усилий .