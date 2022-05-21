России хотят отомстить уже давно, – Солонтай об эмбарго российской нефти и газа

История с нефтяным и газовым эмбарго происходит, в частности, на фоне очень высоких цен на газ в Европе. Это произошло еще 24 февраля.

Поэтому страны западного мира злые на Россию уже давно. Об этом 24 канала рассказал директор программ практической политики Института Политического Образования Александр Солонтай.

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По его мнению, процесс введения эмбарго обусловлен не только полномасштабным вторжением России в Украину 24 февраля, но и рекордными ценами на газ.

Желание России отомстить существует достаточно давно,

– подчеркнул Солонтай.

Кроме того, введение эмбарго – это также вопрос денег. Сейчас говорится уже о десятках миллиардов евро, как объяснил специалист.

Напомним, Европейский Союз до сих пор не проголосовал за 6-й пакет санкций против России. Он предполагает, что под ограничения попадет российская нефть, несколько крупных банков, российские телеканалы и оккупации, подозреваемые в преступлениях против мирного населения в Буче Киевской области.

В настоящее время процесс введения новых санкций блокирует Венгрия, требующая от ЕС денег, чтобы беспроблемно закрыть поставки нефти от страны-агрессора.

Что известно о нефтяном эмбарго: главное

Евросоюз планирует полностью отказаться от российских нефти в течение 6 месяцев и нефтепродуктов в течение 8 месяцев в рамках 6 пакета санкций против России.

Поскольку не все страны готовы избавиться от своей энергозависимости, ЕС предложил Венгрии и Словакии оттянуть нефтяное эмбарго до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года.

В то же время официальная Германия заявила, что откажется от российской нефти до конца 2022 года и без нефтяного эмбарго от ЕС.

Венгрия упорно требует либо денег, либо исключение для трубопроводной нефти. Страна хочет за нефтяное эмбарго от Евросоюза до 750 миллионов евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уже поговорила с премьером Венгрии Виктором Орбаном по поводу эмбарго на российскую нефть. Она отметила, что в переговорах добились прогресса, но нужна дальнейшая работа.

В то же время Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заверил, что для нефтяного эмбарго приложат максимум усилий .

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