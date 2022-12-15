В Госдуме угрожают, мол, наказание для диверсантов должно быть жестоким. Рассказывают, что документ направлен на "защиту страны и граждан от террористической и диверсионной угроз".
Кстати говоря Грызня между генералами и вероятная отставка Герасимова: происходящее в руководстве армии России
Какие наказания готовят
В законопроекте прописано, что за склонение, вербовку, финансирование диверсий и создание диверсионных сообществ будут наказывать пожизненным заключением.
За участие в диверсионных сообществах грозит до 10 лет тюрьмы, а за помощь в диверсиях – от 10 до 20 лет. Отметим, что это предварительные изменения, однако, учитывая риторику Кремля, россияне действительно готовятся внести их в законодательство.
Приятные новости из России
- В Клинцах Брянской области ночью 13 декабря произошли взрывы. Фото, сделанные на месте инцидента, свидетельствуют, что это – военная часть. Известно, что "хлопок" подвезли в воинскую часть 12721, где базируется 488-й мотострелковый полк.
- В Санкт-Петербурге 13 декабря возник очередной масштабный пожар на крупном заводе "Звезда". Площадь возгорания составляла 200 метров.
- 9 декабря торговом центре "Мега Химки" под Москвой также произошел масштабный пожар. В результате здание полностью обрушилось.