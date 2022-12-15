В Госдуме угрожают, мол, наказание для диверсантов должно быть жестоким. Рассказывают, что документ направлен на "защиту страны и граждан от террористической и диверсионной угроз".

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Спикер Думы Вячеслав Володин называет такой шаг принципиально важным для "защиты страны". Инициативу в российский парламент внесли 380 депутатов.

Какие наказания готовят

В законопроекте прописано, что за склонение, вербовку, финансирование диверсий и создание диверсионных сообществ будут наказывать пожизненным заключением.

За участие в диверсионных сообществах грозит до 10 лет тюрьмы, а за помощь в диверсиях – от 10 до 20 лет. Отметим, что это предварительные изменения, однако, учитывая риторику Кремля, россияне действительно готовятся внести их в законодательство.

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