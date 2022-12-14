У Держдумі погрожують, мовляв, покарання для диверсантів має бути жорстоким. Розповідають, нібито документ спрямований на "захист країни та громадян від терористичної та диверсійної загроз".

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Речник Думи В'ячеслав Володін називає такий крок принципово важливим для "захисту країни". Ініціативу до російського парламенту внесли 380 депутатів.

Які покарання готують

У законопроєкті прописано, що за схиляння, вербування, фінансування диверсій та створення диверсійних спільнот каратимуть довічним ув'язненням.

За участь у диверсійних спільнотах загрожуватиме до 10 років в'язниці, а за допомогу в диверсіях – від 10 до 20 років. Зазначимо, що наразі це попередні зміни, однак, зважаючи на риторику Кремля, росіяни справді готуються внести їх в законодавство.

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