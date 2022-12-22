Путину светит срок в России за слово "война": выражение диктатора уже требуют проверить

Кремлевский диктатор Владимир Путин впервые употребил слово "война" о вторжении России в Украину. Высказывания российского президента требуют проверить.

Путина обвиняют в том, что он распространял фейки о действиях русской армии. Об этом заявил муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Никита Юферев, пишет 24 канал.

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В России депутат обратился в прокуратуру из-за слов Путина

Он обратился в прокуратуру и МВД, чтобы привлечь Путина "к ответственности за распространение фейков о действиях российской армии". Депутат просит проверить выступление президента России из-за использования слова "война".

Никита Юферев отметил, что за такие слова осудили уже несколько тысяч человек.

Сообщается, что публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России карается штрафом до 1,5 миллиона рублей или заключением на срок до 3 лет.

Если высказывания принадлежат должностным лицам – штраф до 5 миллионов рублей. Если распространение "фейков" имеет общественно опасные последствия, максимальное наказание – до 15 лет тюрьмы.

Отметим, что Юферев входил в группу депутатов Смольнинского муниципалитета, в начале сентября призвавших Госдуму объявить импичмент Путину.

Путин признал, что Россия ведет войну против Украины