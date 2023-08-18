Российский комбат Ходаковский предложил России заморозить линию фронта: анализ ISW

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский предложил России заморозить войну в Украине вдоль нынешней линии фронта. Аналитики подозревают, что говорит он это не просто так, ведь это было бы выгодно Кремлю.

Ходаковский заявил, что Россия не сможет победить Украину военным путем в ближайшее время и что российские войска вряд ли легко оккупируют дополнительные украинские города. Фактически это то же самое, за что агитировал Пригожин в апреле 2023 года.

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Что означают заявления Ходаковского

Ходаковский заявил, что России, скорее всего, придется пойти на "перемирие" и что Россия может вступить с Украиной в фазу "ни мира, ни войны". Он считает, что боевые действия необходимо заморозить – ведь в этом состоянии Украина будет достаточно ослаблена, а Россия сможет оказать большее влияние на Киев в такой ситуации.

Аналитики отметили, что российские источники периодически говорят, что Кремль заинтересован в замораживании войны вдоль нынешней линии фронта по подобным причинам, а также из-за беспокойства внутриполитической стабильностью и экономическими последствиями войны. Однако обсуждение этого нарратива затихло из-за относительного молчания Пригожина после его мятежа и ареста Игоря Гиркина, который постоянно призывал Кремль сопротивляться фракции, стремящейся заморозить войну.

Возможно, Ходаковский повторно вводит этот нарратив в российское информационное пространство от имени фракции (Кремля – 24 Канал)... ISW продолжает оценивать, что временное прекращение огня в Украине и затягивание войны пойдут только на пользу России, поскольку позволят российским войскам восстановиться и позволят России снизить поддержку Украины Западом,

– отметили в ISW.

Ходаковский командует силами в районе границы Донецко-Запорожской области, и его комментарии о замораживании войны после освобождения украинцами Урожайного позволяют предположить, что последние продвижения ВСУ могут значительно ослабить доверие к российской обороне вдоль широкого фронта на Юге Украины.

Как это связано с наступлением ВСУ

Ранее Ходаковский выражал обеспокоенность по поводу российской обороны в границах линии столкновений Донецкой и Запорожской областей, в частности, относительно слабых контрбатарейных возможностей России, больших потерь, истощенных российских сил и отсутствия резервов. В августе он призвал к оперативной паузе, чтобы российские силы могли накопить ресурсы для новой операции.

Эскалация Ходаковского от призыва к оперативной паузе до предложения, чтобы Россия заморозила конфликт, вероятно, связана с его собственным опытом недавних тактически важных наступлений Украины и ухудшением обороны российских сил в Урожайном,

– добавили в ISW.

Аналитики отметили, что украинские наступления вблизи небольших населенных пунктов в Запорожской и Донецкой области, вероятно, имеют тактическое значение из-за структуры российских оборонных линий. Ведь линия российской обороны на Юге Украины состоит из трех эшелонов:

первая линия минных полей в несколько километров;

вторая линия сосредоточения артиллерии, техники и личного состава;

и третья линия тыловых позиций предназначена для сохранения ресурсов.

Недавние украинские продвижения к северу и северо-востоку от Работиного на западе Запорожья могут позволить украинским силам начать действовать в районах по самым плотным минным полям. Если районы вокруг второй российской линии обороны будут менее заминированы, они, вероятно, будут более благоприятными для быстрого завоевания Украины. Однако ISW не имеет возможности оценить плотность или глубину российских минных полей,

– сказали аналитики.