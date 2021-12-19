В России хвастаются, что "переживут" отключение от SWIFT

Одним из шагов, на который могут пойти в случае агрессии России, является отключение от SWIFT. В Москве уверяют, что, мол, это переживут, однако сомневаются, что на такую санкцию Запад пойдет.

О возможной ситуации рассказал председатель правления "банка ВТБ" Андрей Костин в эфире одного из российских каналов. Костин считает, что отключение от SWIFT маловероятно.

Важно Власти США имеют несколько недель, чтобы предотвратить вторжение России в Украину, – СМИ

В России называют такой шаг "недружественным"

Ранее ряд американских СМИ перечислил возможные жесткие меры, на которые США готовы пойти в случае эскалации со стороны России. Среди них и было возможное отсоединение от платежной системы. Глава "Банка ВТБ" убеждает, что Москва с таким шагом справится.

Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это было бы очень серьезное мероприятие, недружественное – это мало сказать,

– сказал Костин.

Ранее то, что отключение от SWIFT есть в перечне возможных шагов против государства-агрессора подтвердил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Именно этот шаг вызывает больше всего дебатов, Кулеба назвал этот вариант "ядерным"

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Что известно о SWIFT:

Это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей.

К ней подключено более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Создан SWIFT в 1973 году 240 банками из 156 стран мира.

Главный офис – в Брюсселе.

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