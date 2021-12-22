В России истерика: Немецкоязычный вариант Russia Today сняли с вещания в Европе
Источник:RT
В Европе сняли с вещания ропагандистское российское СМИ RT DE – немецкоязычный вариант Russia Today. Москва подняла истерику. Там назвали блокировку "вопиющим случаем".
Такое решение принял немецкий медиарегулятор MABB. Европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9 обязали снять RT DE с вещания.
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В Кремле истерика
Москва уже отреагировала на прекращение вещания канала. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что за этой ситуацией, мол, стоят немецкие власти. Он обвинил Германию в формировании негативного образа канала. Лавров назвал случай вопиющим.
По его словам, России удалось зарегистрировать RT DE в Европе через своих партнеров в Сербии, однако это им все равно не помогло.
У нас часто возникал соблазн ответить зеркально, но до недавнего времени у нас преобладала убежденность, что мы не хотим идти таким же путем удушения прессы и удушение СМИ,
– сказал чиновник.
Правда, теперь Лавров не исключает, что придется отвечать.
Что известно о блокировке RT DE
- Еще в сентябре YouTube удалил канал немецкой редакции Russia Today. Платформа объяснила причину – российское СМИ распространяло лживую информацию касательно коронавируса.
- При этом в МИД России в традиционном стиле заявили, что блокирование канала якобы призвано "заглушить некомфортные источники информации".
- В декабре Youtube снова заблокировал DE-RT auf Sendung. Канал в этот день должен был начать трансляцию. В России такой шаг назвали "поздравлением с премьерой".