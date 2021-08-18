В России из-за махинаций судят "экс-министра" боевиков: в деле фигурирует экс-советник Азарова

Так называемого "экс-министра" самопровозглашенной "республики" на оккупированной Россией части Донбасса судят в России. Александра Тимофеева подозревают в мошенничестве.

В деле также фигурирует экс-советник экс-премьера Николая Азарова. Об этом написал журналист Русской службы BBC News.

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В России судят бывшего "министра" самопровозглашенной республики

В Москве, оказывается, уже третий месяц сидит правая рука покойного Захарченко, бывший министр налогов и сборов (самопровозглашенной "республики" на оккупированной Россией части Донбасса – 24 канал) Тимофеев, знаменитый Ташкент,

– написал журналист.

Российский "Коммерсант" сообщил, что 18 августа Пресненский суд Москвы продлил Александру Тимофееву срок содержания под стражей.

Тимофеева подозревают в мошенничестве

Следствие обвиняет в мошенничестве и екс-советника экс-премьера Украины Николая Азарова, ныне бизнесмена Игоря Сосновского.

По версии следствия, они обещали бывшему главе "Рейлтрансхолдинга" (РТХ) Сергею Шпаку, который обвиняется в хищении 1,8 миллиарда рублей у компании "ВЭБ-лизинг", остановить уголовное преследование за 5 миллионов долларов. Более того, его должны были снять с международного розыска.

Однако Шпак обратился в ФСБ, а его представитель пообещал передать Тимофееву 500 тысяч долларов в ресторане Москвы. Именно там и задержали боевика – на получении денег.

Сам Тимофеев пытался скрыться и даже сменил место жительства и номера телефонов.

Следствие считает, что он владеет связями в государственных и правоохранительных органах. Именно поэтому его отправили в СИЗО и продлили срок ареста до октября.

Что известно об Александре Тимофееве