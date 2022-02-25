Между тем, в Петербурге задержали 166 человек. Вчера вечером было известно более 1600 задержанных в 51 городе России.

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В частности, в Москве полиция задержала по меньшей мере 896 человек. Известно, что некоторые протестующие использовали физическую силу.

Вчера одна из протестующих решилась бросить коктейль Молотова в полицейских – ее арестовали на 2 месяца.

Россияне вышли на митинги против войны: смотрите видео

Как Россия цинично ворвалась в Украину:

24 февраля российские войска напали на Украину. С 5:00 начались обстрелы стратегических объектов почти во всех регионах. Поэтому в стране ввели военное положение.

ввели военное положение. Бои на многих позициях не прекращаются уже вторые сутки. Вооруженные силы дают отпор атакам России и борются за каждый сантиметр украинской земли. Армия врага терпит потери. К сожалению, гибнут и украинские защитники.

Желающих призывают приобщаться к Силам территориальной обороны.

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