Между тем, в Петербурге задержали 166 человек. Вчера вечером было известно более 1600 задержанных в 51 городе России.
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В частности, в Москве полиция задержала по меньшей мере 896 человек. Известно, что некоторые протестующие использовали физическую силу.
Вчера одна из протестующих решилась бросить коктейль Молотова в полицейских – ее арестовали на 2 месяца.
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Как Россия цинично ворвалась в Украину:
- 24 февраля российские войска напали на Украину. С 5:00 начались обстрелы стратегических объектов почти во всех регионах. Поэтому в стране ввели военное положение.
- Бои на многих позициях не прекращаются уже вторые сутки. Вооруженные силы дают отпор атакам России и борются за каждый сантиметр украинской земли. Армия врага терпит потери. К сожалению, гибнут и украинские защитники.
- Желающих призывают приобщаться к Силам территориальной обороны.
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